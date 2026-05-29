“Caminan entre nosotros”: La página de EE. UU. donde comparan a los migrantes con extraterrestres

La Casa Blanca lanzó un mapa en el que se visualizan los arrestos migratorios en el país y se comparan con alienígenas a manera de burla.

La plataforma se llama “Aliens”, y las autoridades estadounidenses utilizan la temática extraterrestre para referirse a los migrantes, al decir al inicio de la página que “ellos caminan entre nosotros”.

En el sitio oficial, la Casa Blanca afirma, en tono de parodia, que “en los años 60, el gobierno de Estados Unidos guardó celosamente un secreto: los extraterrestres caminan entre nosotros”.

“Han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida cotidiana. Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado una vida humana aparentemente normal”, dice el sitio web.

En la parte baja de la página se observa un contador que muestra el número de detenciones migratorias, llamadas “encuentros”, en el tono de parodia sobre extraterrestres.

El contador muestra más de 3.1 millones de “encuentros”, y la cantidad continúa en aumento a medida que pasan los días.

They don’t belong here.



The truth has dropped ➡️ https://t.co/bE6YjLxbdY pic.twitter.com/ZLN4skcg1g — The White House (@WhiteHouse) May 29, 2026

También se observa un mapa de Estados Unidos con varios puntos rojos, en referencia a las zonas con más arrestos migratorios.

Además, se observan otros detalles, como la cantidad de arrestos en cada estado, los delitos que se atribuyen a los migrantes y los países de donde provienen.

Los datos podrían corresponder a los divulgados por el Departamento de Seguridad Nacional en un informe que incluye las detenciones desde septiembre del 2024 hasta abril del presente año.

Lea también: Ovnis y vida extraterrestre: Trump comienza a desclasificar archivos gubernamentales de EE.UU



