¿Cayó accidentalmente? Qué se sabe de James Gracey, el estadounidense cuyo cuerpo fue encontrado en un mar de Barcelona

En Barcelona ha llamado la atención del ojo público el caso de James Gracey, un estudiante estadounidense de 20 años que desapareció el 17 de marzo y cuyo cuerpo fue encontrado el 19 de ese mismo mes en el mar de la ciudad española.

Las autoridades de Barcelona informaron que el cuerpo de Gracey fue encontrado en una zona de la playa de Somorrostro, próxima a la discoteca Shöko de la Vila Olímpica de Barcelona, donde el estudiante fue visto por última vez.

Según las investigaciones preliminares de la Policía catalana, una de las hipótesis es que Gracey habría caído de manera accidental al mar desde el espigón que separa la playa del Somorrostro.

Desde que se reportó su desaparición, se inició un despliegue de las autoridades españolas para localizar al estudiante. Dicho operativo aumentó cuando las autoridades hallaron la billetera de Gracey en el mar.

Finalmente, un equipo de buceo logró hallar el cuerpo de Gracey, el cual estaba a cuatro metros de profundidad en el mar de Barcelona.

Las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad muestran a James Gracey, el joven estadounidense que desapareció en Barcelona, caminando solo hacia el muelle y caer al agua. Los buzos encontraron su cuerpo sumergido a cuatro metros de profundidad https://t.co/x8bhxL74R8 — EL PAÍS (@el_pais) March 20, 2026

Tras reportarse su desaparición, la familia de Gracey publicó un mensaje en redes sociales en el que indicaron que varios de sus miembros viajaron a Barcelona para seguir de cerca el operativo de búsqueda.

Además, la familia calificó a Gracey como "un hijo y hermano amable, responsable y devoto".

TRAGIC DISCOVERY: Authorities in Spain have recovered the body of missing University of Alabama student James "Jimmy" Gracey. The 20-year-old junior on spring break disappeared from a Barcelona waterfront nightclub, with his remains being found nearby.



Police found the Illinois… pic.twitter.com/m3vXWo8oLe — Fox News (@FoxNews) March 20, 2026

Las autoridades de Barcelona afirmaron que mantuvieron informada a la familia sobre los avances de la búsqueda del estudiante y que prestaron apoyo cuando el cadáver fue hallado.

Las declaraciones de testigos apuntan a que Gracey fue a la discoteca Shöko con unos amigos, pero ya no regresó a su alojamiento. Se conoce que el estudiante era originario de un municipio cercano a Chicago y que viajó a Barcelona para pasar las vacaciones de primavera.

Missing Alabama student Jimmy Gracey's death was an accident, cops say. https://t.co/3gncngdEl6 pic.twitter.com/Rk2pUYP6ti — TMZ (@TMZ) March 20, 2026

Ahora, un juzgado de Barcelona se hará cargo del caso y está pendiente de los resultados que arroje la autopsia.

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