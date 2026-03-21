Cinco países concentran el 54% de los bosques del planeta, pero la deforestación los empuja a un punto crítico

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Cinco países concentran el 54% de los bosques del planeta, pero la deforestación los empuja a un punto crítico

La mayor parte de la superficie forestal mundial está en Brasil, Canadá, Estados Unidos, Rusia y China, países que concentran el 54% de los bosques del planeta y que hoy enfrentan una presión creciente por la deforestación, la expansión agrícola y el cambio climático.

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AME8601. SANTIAGO DE CHILE (CHILE), 24/05/2024.- Fotografía cedida por la ONG Puelo Patagonia donde se observa una de las zonas que compone la Hacienda Puchegüin o conocida también como la Yosemite de América del Sur ubicada en la región de la patagonia, al sur de Chile (Chile). Organizaciones ambientalistas han iniciado una campaña para recaudar más de 78 millones de dólares para comprar y así salvar la "Hacienda Puchegüín", un área de alto valor ecológico para el futuro del Planeta ubicado en el sur de Chile y conocido como Yosemite de América del Sur por sus grandes paredes de granito y su naturaleza casi intacta, que incluye 58.000 hectáreas de bosque primario. EFE/ Rodrigo Manns/ Puelo Patagonia SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La deforestación amenaza ecosistemas clave; la imagen muestra la Hacienda Puchegüín, en la Patagonia chilena, un bosque primario de alto valor ecológico en riesgo. (Foto: Prensa Libre, EFE).

El panorama cobra especial relevancia en el Día Internacional de los Bosques, ya que, aunque estos ecosistemas cubren unos 4,000 millones de hectáreas en el mundo, expertos advierten que su conservación retrocede por el peso del modelo agroalimentario global. La pérdida de bosque no solo golpea a esos cinco países, sino que compromete la biodiversidad, el almacenamiento de carbono y servicios esenciales como la regulación del agua, del suelo y de la calidad del aire.

Los bosques del mundo están concentrados de forma desigual. Más de la mitad se ubica en solo cinco países: Brasil, Canadá, Estados Unidos, Rusia y China. Esa concentración convierte a esos territorios en piezas decisivas para el equilibrio ambiental del planeta, pero también en los focos donde se define el futuro forestal global.

Según explicó la responsable del programa de bosques de WWF, Diana Colomina, todos esos países enfrentan amenazas por la deforestación, impulsada en buena medida por la sustitución de bosque para otros usos del suelo.

De acuerdo con datos de la FAO citados en la información base, el planeta perdió una media anual de 10.9 millones de hectáreas de bosque durante la última década, con mayor impacto en regiones de América, África y Asia.

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La agroindustria acelera la pérdida

La principal causa de la deforestación sigue siendo la expansión del sector primario. El bosque cede terreno ante actividades vinculadas a los mercados internacionales, entre ellas:

  • plantaciones de soja
  • cacao
  • café
  • aceite de palma
  • pastos para ganado

Colomina advirtió que ya no basta con proteger los bosques, sino que se necesita una transformación del sistema agroalimentario y de producción. Entre las medidas señaladas figuran reducir el consumo excesivo de carne en algunos países, disminuir la dependencia de soja importada para alimentar animales e impulsar modelos ganaderos más sostenibles.

Incendios forestales en América evidencian la presión del cambio climático; la imagen muestra un siniestro en el Pantanal de Brasil. (Foto: Prensa Libre, EFE).

El deterioro no se limita a la tala directa. También avanza la degradación forestal, que debilita los ecosistemas, altera los regímenes de lluvia, agrava las sequías y favorece incendios más intensos, según explicó el responsable de la campaña de bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto.

Europa legisla, pero crece la presión

Uno de los principales intentos para frenar la deforestación importada fue la aprobación, en el 2023, del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR). La norma exige a las empresas demostrar que los productos que comercializan no proceden de tierras deforestadas después de el 2020, mediante sistemas de trazabilidad y control en las cadenas de suministro.

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WWF sostiene que la Unión Europea es un actor clave en este problema, ya que cerca de 16% de la deforestación asociada al comercio internacional responde a la demanda europea. En ese contexto, España aparece señalada como el país que en el 2017 generó la mayor huella europea en términos de deforestación tropical.

Sin embargo, el reglamento enfrenta presiones. La Alianza Cero Deforestación denunció en los últimos días intentos para debilitar el texto por intereses económicos. Para organizaciones ambientalistas, el riesgo es que una de las herramientas más relevantes contra la deforestación pierda fuerza justo cuando los bosques muestran mayor fragilidad.

La importancia de estos ecosistemas va mucho más allá del paisaje. Los bosques albergan más de dos tercios de la vida silvestre y de las plantas terrestres, almacenan carbono y aportan recursos como madera, biomasa, corcho, plantas medicinales, setas, bayas y frutas. Su deterioro, por tanto, también amenaza la estabilidad climática y servicios básicos para la vida humana.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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