Clima en EE. UU.: qué estados están en alerta tras una tormenta invernal y cómo estará el país en los próximos días

Medios y autoridades estadounidenses han informado sobre una serie de estados que permanecerán en alerta debido a la presencia de una tormenta invernal que ha durado varios días en el este de EE. UU.

CNN informó que la tormenta provocó, el pasado 15 de marzo, vientos de hasta 128 km/h en diferentes puntos, los cuales se extendían desde la costa del Golfo hasta los Grandes Lagos.

Algunas de las afecciones que ha causado la tormenta, según el medio, son la cancelación de varios vuelos, además de dejar sin electricidad a miles de personas en la costa este.

De acuerdo con CNN, en áreas de Texas, Arkansas y Missouri se han registrado más de 800 reportes de fuertes ráfagas de viento.

En cuanto a las nevadas, el medio señala que zonas del Alto Medio Oeste y del norte de los Grandes Lagos registraron entre 30 y 90 centímetros de nieve.

❄️ Blizzard conditions continue today across portions of the Upper Midwest and Great Lakes. Here is a look at snowfall totals so far as of 10 AM CDT today, 25-35 inches of snow have fallen across southeastern Minnesota, central Wisconsin, and northern Michigan. pic.twitter.com/w9sEpGbDkW — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) March 16, 2026

Ahora, este 17 de marzo, el Servicio de Meteorología Nacional (NWS, en inglés) ha actualizado el estado del clima en diferentes partes de EE. UU.

Por ejemplo, en Nueva Inglaterra avanzará un ciclón intenso, el cual vendrá acompañado de frío, fuertes vientos y un descenso considerable en las temperaturas.

A major winter storm will organize across the Northern Plains today and then rapidly strengthen and produce heavy snow, blowing snow, and icing as it moves into the Great Lakes on Sunday. Dry and gusty winds will produce a critical fire risk across the central/southern Plains… pic.twitter.com/rWuILHTcZc — National Weather Service (@NWS) March 14, 2026

"Tras la gran tormenta, se establecerá un patrón meteorológico más tranquilo en gran parte de EE. UU. Sin embargo, una ola de calor inusualmente temprana se extenderá hacia el este a través del oeste de EE. UU. a medida que avance la semana", afirma el NWS.

En la zona del sur y el sureste de EE. UU., una sensación térmica generará heladas en las llanuras del norte, el Medio Oeste y la franja norte.

Con respecto al riesgo de lluvias, el Centro de Predicción Meteorológica ha afirmado la presencia de precipitaciones excesivas en zonas de Washington, así como en el sur de Florida.

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