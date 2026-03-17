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Clima en EE. UU.: qué estados están en alerta tras una tormenta invernal y cómo estará el país en los próximos días
Las autoridades estadounidenses detallaron las condiciones climáticas que habrá en diferentes zonas del país en los próximos días.
Una persona retira la nieve con un quitanieves durante una tormenta invernal en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 25 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Medios y autoridades estadounidenses han informado sobre una serie de estados que permanecerán en alerta debido a la presencia de una tormenta invernal que ha durado varios días en el este de EE. UU.
CNN informó que la tormenta provocó, el pasado 15 de marzo, vientos de hasta 128 km/h en diferentes puntos, los cuales se extendían desde la costa del Golfo hasta los Grandes Lagos.
Algunas de las afecciones que ha causado la tormenta, según el medio, son la cancelación de varios vuelos, además de dejar sin electricidad a miles de personas en la costa este.
De acuerdo con CNN, en áreas de Texas, Arkansas y Missouri se han registrado más de 800 reportes de fuertes ráfagas de viento.
En cuanto a las nevadas, el medio señala que zonas del Alto Medio Oeste y del norte de los Grandes Lagos registraron entre 30 y 90 centímetros de nieve.
Ahora, este 17 de marzo, el Servicio de Meteorología Nacional (NWS, en inglés) ha actualizado el estado del clima en diferentes partes de EE. UU.
Por ejemplo, en Nueva Inglaterra avanzará un ciclón intenso, el cual vendrá acompañado de frío, fuertes vientos y un descenso considerable en las temperaturas.
"Tras la gran tormenta, se establecerá un patrón meteorológico más tranquilo en gran parte de EE. UU. Sin embargo, una ola de calor inusualmente temprana se extenderá hacia el este a través del oeste de EE. UU. a medida que avance la semana", afirma el NWS.
En la zona del sur y el sureste de EE. UU., una sensación térmica generará heladas en las llanuras del norte, el Medio Oeste y la franja norte.
Con respecto al riesgo de lluvias, el Centro de Predicción Meteorológica ha afirmado la presencia de precipitaciones excesivas en zonas de Washington, así como en el sur de Florida.
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