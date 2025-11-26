Cómo estarán las condiciones del clima en EE. UU. durante el popular desfile Macy’s

El próximo 27 de noviembre, en EE. UU., durante las celebraciones por el Día de Acción de Gracias, se llevará a cabo el famoso desfile Macy’s, que contará con carrozas, grupos musicales y globos gigantes de personajes famosos de la cultura popular.

Sin embargo, hay cierta incertidumbre debido a las condiciones climáticas que podrían presentarse el próximo jueves, no tanto por la presencia de nublados o el clima frío, sino por los fuertes vientos que podrían registrarse.

Esto podría complicar, especialmente, el uso de los globos gigantes en el desfile, uno de los momentos más atractivos para millones de estadounidenses.

De acuerdo con el medio estadounidense AccuWeather, el desfile se ha realizado en condiciones heladas o con lluvia, pero los vientos siempre han sido motivo de preocupación, ya que las ráfagas obligan a mantener los globos en tierra o a volarlos a menor altura.

“Los vientos podrían alcanzar rachas de entre 32 y 48 km/h”, afirmó la meteoróloga Alyssa Glenny.

Esto supondría que los globos tengan que volar al ras del suelo, aunque no es motivo suficiente para cancelar la actividad.

Cold, blustery weather is on the way for Thanksgiving, but that begs the question: will the balloons fly at this year's @Macys Thanksgiving Day Parade? 🎈



Safety rules ground them if sustained winds exceed 23 mph or gusts over 34 mph. It's a close call, but the current forecast… pic.twitter.com/d2c6K6ydXA — WeatherWorks (@WeatherWorks) November 26, 2025

“Si los vientos más fuertes previstos para la tarde llegan unas horas antes, los planes para hacer volar los globos más grandes podrían verse afectados”, señaló Paul Pastelok, experto jefe en previsiones a largo plazo de AccuWeather.

Con relación a las condiciones climáticas previstas para el 27 de noviembre, las autoridades estadounidenses anticipan un ambiente soleado, aunque frío.

Por tanto, el medio AccuWeather recomendó a quienes asistirán al desfile que se abriguen bien debido a las brisas persistentes esperadas durante el jueves.

Lea también: Cuándo se celebra el Día de Acción de Gracias en EE. UU. y cómo se originó