Cómo fue el reencuentro de Elon Musk y Donald Trump en el funeral de Charlie Kirk

El domingo 21 de septiembre, Donald Trump rindió homenaje a Charlie Kirk durante su funeral. De acuerdo con People, su discurso duró 40 minutos y mencionó diversos temas, como los objetivos políticos de su administración. En ese lugar se reencontró con Musk.

Los empresarios no habían sido vistos juntos durante varias semanas, luego de haber roto su relación de colaboración en el gobierno. Sin embargo, People compartió que Trump y Musk fueron vistos conversando brevemente en el Estadio State Farm, el domingo. El presidente comentó este hecho con periodistas al salir del evento.

Cuando la prensa le preguntó al mandatorio si el asesinato de Charlie había unido a viejos amigos, Trump se negó. Según información de People, Elon llegó a saludarlo, un gusto que le pareció agradable al presidente. Y después, continuaron conversando. “Teníamos muy buena relación, fue un placer que viniera”, concluyó ante la prensa.

La pelea entre Donald Trump y Elon Musk

Ambos habían mantenido una relación cercana durante la campaña presidencial de Trump y al inicio de su segundo mandato. El presidente incluso había nombrado a Musk como la cabeza del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Sin embargo, su relación terminó repentinamente debido a fuertes discusiones que ambos mantuvieron en redes sociales en mayo y junio. Los problemas, como explica People, se originaron por la ley “One Big Beautiful Bill” que promovió el presidente. El medio explica que Elon abiertamente criticó dicho proyecto puesto que aumenta el déficit presupuestario de Estados Unidos.

Algunos días después, Musk comenzó a publicar posts en X, demostrando su disgusto. Escribió que crearía un nuevo partido político distinto al Republicano, además de acusar a Donald Trump de figurar en los archivos de la investigación de delincuencia sexual alrededor de Jeffrey Epstein. Además de esto, según comparte People, el CEO de Tesla calificó este proyecto de ley como “una abominación repugnante”.

Después de estas declaraciones, el presidente Trump calificó a Musk como “desastre” y lo acuso de “descarrilarse”. Una fuente cercana a los individuos comentó con People que Trump y Elon están ignorándose y no tenían planes de reconciliarse.

El momento que dialogaron