Trump honra a Charlie Kirk, a quien califica como uno de los “más grandes patriotas” de EE. UU.

El mandatario describió el crimen como un atentado contra toda la nación. También llamó a Kirk “un gigante de su generación” y un “gran evangelista de la libertad”.

"Fue un terrible atentado contra los Estados Unidos de América. Fue un atentado contra nuestras libertades más sagradas y nuestros derechos fundamentales, otorgados por Dios. El arma estaba apuntada contra él, pero la bala iba dirigida contra todos nosotros, contra cada uno de nosotros" clamó Trump.

Frente a unas 73 mil personas que abarrotaron el estadio Farm State, en Arizona, el republicano afirmó que el nombre del activista “quedará inmortalizado para siempre en la historia de los más grandes patriotas de EE. UU.”.

“Charles James Kirk fue brutalmente asesinado por un individuo radicalizado y despiadado, simplemente por expresar la verdad que llevaba en su corazón”, explicó Trump, en referencia al hecho ocurrido el 10 de septiembre, cuando el activista recibió un disparo mortal durante un evento en una universidad de Utah.

Trump aseguró que ese día “el mayor evangelista de la libertad estadounidense se convirtió en inmortal”.

El presidente exaltó la figura de Kirk y recordó cómo, con 18 años, fundó Turning Point, organización mediante la cual organizaba debates y eventos en universidades, lo que lo convirtió en un reconocido portavoz del conservadurismo cristiano más radical en EE. UU.

También rememoró que Kirk fue quien lo puso en contacto con su actual vicepresidente, J. D. Vance.

En todo caso, la intervención de Trump, al igual que muchos de los discursos pronunciados durante el memorial, se aproximó más a un mitin político que a un acto fúnebre.

El mandatario sostuvo que Kirk comprendía a la perfección su programa de Gobierno, desde sus políticas en materia de salud hasta la guerra arancelaria, y la necesidad de recuperar “fronteras, orden público y religión” para EE. UU.

Trump destacó que varios miembros de su Gabinete participaron en el evento.

Además de Vance amigo personal de Kirk, intervinieron el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Defensa, Pete Hegseth; el de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard.

Todos elogiaron la figura de Kirk, y muchos lo calificaron como alguien que ha cambiado la historia del país o como un mártir cristiano.

Charlie, we all thank you.



God Bless Charlie Kirk. God Bless @MrsErikaKirk. God Bless the United States of America. ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/Su8XcdnIfK — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2025

Uno de los discursos más enardecidos fue el del vicejefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, también amigo personal del activista, quien sostuvo que su labor consistía en salvar a Occidente.

Miller aseguró que las fuerzas conservadoras representan el bando del bien en una guerra cultural, en la que su facción es un ejército que defiende lo que es bueno, lo que es virtuoso, lo que es noble, y que prevalecerá sobre las fuerzas del mal.

"Ustedes son nada" dijo, en alusión a la oposición liberal. "¿Creen que podían matar a Charlie Kirk? Lo han inmortalizado" concluyó, afianzando la idea de que el activista asesinado es ahora el gran mártir del nacionalismo ultraconservador estadounidense.