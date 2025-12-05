Cómo fue la reunión de Trump con Sheinbaum y Mark Carney en el sorteo del Mundial 2026

El presidente Donald Trump se reunió el viernes con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, indicó a la AFP una portavoz del dirigente canadiense.

Los tres líderes habían asistido previamente en Washington al sorteo del Mundial-2026, que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

"Hemos trabajado estrechamente con estos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido extraordinarias", dijo el presidente estadounidense sobre el Mundial.

Trump participó junto con Carney y Sheinbaum en un sorteo simulado en el que cada uno sacó el nombre de su país.

Canadá y México, socios del acuerdo de libre comercio T-MEC de América del Norte junto a Estados Unidos, están amenazados por la vasta ofensiva proteccionista mundial lanzada por el presidente estadounidense.

El desafío para los dos vecinos de Estados Unidos es renegociar términos lo más favorables posibles en el marco de ese tratado.

En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que… pic.twitter.com/2FECeFpBVp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 5, 2025

Para Canadá también se trata de restablecer un diálogo roto en octubre, tras una campaña publicitaria televisiva contra el aumento de los aranceles que indignó a Trump.

Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos y un proveedor importante de acero y aluminio para las empresas estadounidenses, especialmente en el sector automotor.

México, por su parte, enfrenta una situación económica difícil en 2025 debido a las incertidumbres relacionadas con la política comercial de Estados Unidos, su principal socio comercial, destino de más del 80% de sus exportaciones.

Lea también: El Premio FIFA de la Paz: ¿Qué es y por qué lo ganó el presidente de EE. UU, Donald Trump?