Cómo fue la reunión de Trump con Sheinbaum y Mark Carney en el sorteo del Mundial 2026

Durante el sorteo del Mundial 2026, Donald Trump fue visto con el primer ministro de Canadá y la presidenta de México.

Sorteo del Mundial de Fútbol FIFA 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i); la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (c), y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, asisten al sorteo del Mundial de Fútbol FIFA 2026 este viernes, en el Kennedy Center de Washington. (Foto Prensa Libre: EFE)

El presidente Donald Trump se reunió el viernes con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, indicó a la AFP una portavoz del dirigente canadiense.

Los tres líderes habían asistido previamente en Washington al sorteo del Mundial-2026, que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

"Hemos trabajado estrechamente con estos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido extraordinarias", dijo el presidente estadounidense sobre el Mundial.

Trump participó junto con Carney y Sheinbaum en un sorteo simulado en el que cada uno sacó el nombre de su país.

Canadá y México, socios del acuerdo de libre comercio T-MEC de América del Norte junto a Estados Unidos, están amenazados por la vasta ofensiva proteccionista mundial lanzada por el presidente estadounidense.

El desafío para los dos vecinos de Estados Unidos es renegociar términos lo más favorables posibles en el marco de ese tratado.

Para Canadá también se trata de restablecer un diálogo roto en octubre, tras una campaña publicitaria televisiva contra el aumento de los aranceles que indignó a Trump.

Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos y un proveedor importante de acero y aluminio para las empresas estadounidenses, especialmente en el sector automotor.

México, por su parte, enfrenta una situación económica difícil en 2025 debido a las incertidumbres relacionadas con la política comercial de Estados Unidos, su principal socio comercial, destino de más del 80% de sus exportaciones.

Lea también: El Premio FIFA de la Paz: ¿Qué es y por qué lo ganó el presidente de EE. UU, Donald Trump?

