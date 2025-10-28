Cómo funciona Grokipedia, la plataforma lanzada por Elon Musk para competir con Wikipedia

El pasado 27 de octubre, la empresa de Elon Musk, xAI, lanzó su nueva plataforma llamada Grokipedia, la cual buscará competir directamente con Wikipedia, una de las enciclopedias digitales más grandes de internet.

Durante la noche del lunes se hizo pública la versión 0.1 de Grokipedia, la cual tiene, hasta el momento, más de 885 mil artículos.

Musk, en su red social X, no solo prometió que Grokipedia tendrá una versión 1.0, la cual calificó como “10 veces mejor que Wikipedia”, sino que afirmó que su sitio “ya es mejor” que la popular enciclopedia, que alberga más de siete millones de artículos.

El multimillonario también precisó que su enciclopedia es “de acceso libre y sin costo”, de la misma forma que funciona Wikipedia, la cual se basa en donativos, al ser una organización sin fines de lucro.

Grokipedia funciona mediante el chatbot Grok, el asistente de inteligencia artificial que también fue creado por xAI y está integrado en la red social X.

Recientemente, Musk ha criticado de forma constante a Wikipedia, a la que acusa de basar sus contenidos en “sesgos ideológicos”, lo que causa, según el multimillonario, que la información no sea objetiva ni imparcial.

Nice work by the @xAI team on https://t.co/op5s4ZiSwh!



The goal here is to create an open source, comprehensive collection of all knowledge.



Then place copies of that etched in a stable oxide in orbit, the Moon and Mars to preserve it for the future.



Foundation. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025

Por ejemplo, en el 2024 Musk pidió que se dejara de dar donativos a la plataforma Wikipedia.

Tras el anuncio de la plataforma, una portavoz de Wikipedia habló con el medio AFP y afirmó que “la plataforma aún trata de entender cómo funciona Grokipedia”.

“A diferencia de proyectos más nuevos, las fortalezas de Wikipedia son claras: tiene políticas transparentes, una supervisión rigurosa de voluntarios y una sólida cultura de mejora continua”, señaló la portavoz Gwadamirai Majange.

