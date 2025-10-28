Cómo funciona Grokipedia, la plataforma lanzada por Elon Musk para competir con Wikipedia

Internacional

Cómo funciona Grokipedia, la plataforma lanzada por Elon Musk para competir con Wikipedia

Grokipedia se lanzó el pasado 27 de octubre, y hasta el momento cuenta con más de 885 mil artículos.

Elon Musk anuncia la creación de Grokipedia

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, asiste al funeral público del activista Charlie Kirk en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, el 21 de septiembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

El pasado 27 de octubre, la empresa de Elon Musk, xAI, lanzó su nueva plataforma llamada Grokipedia, la cual buscará competir directamente con Wikipedia, una de las enciclopedias digitales más grandes de internet.

Durante la noche del lunes se hizo pública la versión 0.1 de Grokipedia, la cual tiene, hasta el momento, más de 885 mil artículos.

Musk, en su red social X, no solo prometió que Grokipedia tendrá una versión 1.0, la cual calificó como “10 veces mejor que Wikipedia”, sino que afirmó que su sitio “ya es mejor” que la popular enciclopedia, que alberga más de siete millones de artículos.

El multimillonario también precisó que su enciclopedia es “de acceso libre y sin costo”, de la misma forma que funciona Wikipedia, la cual se basa en donativos, al ser una organización sin fines de lucro.

Grokipedia funciona mediante el chatbot Grok, el asistente de inteligencia artificial que también fue creado por xAI y está integrado en la red social X.

Recientemente, Musk ha criticado de forma constante a Wikipedia, a la que acusa de basar sus contenidos en “sesgos ideológicos”, lo que causa, según el multimillonario, que la información no sea objetiva ni imparcial.

Por ejemplo, en el 2024 Musk pidió que se dejara de dar donativos a la plataforma Wikipedia.

Tras el anuncio de la plataforma, una portavoz de Wikipedia habló con el medio AFP y afirmó que “la plataforma aún trata de entender cómo funciona Grokipedia”.

“A diferencia de proyectos más nuevos, las fortalezas de Wikipedia son claras: tiene políticas transparentes, una supervisión rigurosa de voluntarios y una sólida cultura de mejora continua”, señaló la portavoz Gwadamirai Majange.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

