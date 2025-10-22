Por qué Musk criticó al director de la NASA al decir que está “matando” a la agencia espacial

Por qué Musk criticó al director de la NASA al decir que está “matando” a la agencia espacial

Una fuerte discusión se originó en redes sociales entre el multimillonario Elon Musk y el director de la NASA, Sean Duffy,

Elon Musk

Elon Musk observa durante una rueda de prensa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 30 de mayo de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

El pasado 21 de octubre, el director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, arremetió contra el director de la NASA en medio de una disputa por la próxima misión a la Luna.

A través de un mensaje en la red social X, Musk afirmó que el director, Sean Duffy, se ha encargado de “matar a la NASA”.

Todo habría comenzado cuando la NASA anunció que buscaba ofertas para la misión lunar Artemis 3, tras varios retrasos en el desarrollo del megacohete Starship de SpaceX.

Además de las declaraciones de Musk, Duffy también se pronunció: a pesar de calificar a SpaceX como una empresa increíble, señaló que están “rezagados”.

“Me encanta SpaceX. Es una empresa increíble. El problema es que están rezagados. Han retrasado sus cronogramas y estamos en una carrera con China”, explicó.

Musk trató de desestimar las acusaciones contra Starship al afirmar que su cohete se encargará de toda la misión lunar.

Nuestra empresa avanza como un rayo en comparación con el resto de la industria espacial”, refutó Musk.

La NASA prevé que la misión Artemis 3 se lleve a cabo a mediados del 2027, mientras que China ha fijado el 2030 como fecha tentativa para enviar una tripulación a la Luna.

Lea también: Cuántos hermanos tiene Elon Musk y a qué se dedican Kimbal y Tosca

