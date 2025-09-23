Cuántos hermanos tiene Elon Musk y a qué se dedican Kimbal y Tosca

Elon Musk nació en Pretoria, Sudáfrica, y estudió economía y física en la Universidad de Pensilvania. En los años noventa fundó empresas de software y banca en línea que dieron origen a PayPal.

Su fortuna creció con la creación de SpaceX en 2002 y su ingreso como inversor a Tesla en 2004, donde en 2008 se convirtió en director ejecutivo. También ha invertido en Neuralink y fundó The Boring Company. En 2022 adquirió Twitter por US$44 mil millones, lo que disparó aún más su patrimonio, que depende en gran parte de sus acciones en Tesla y SpaceX.

Un aspecto que causa dudas sobre Musk es el familiar. Muchas personas se preguntan si tiene hermanos y quiénes son.

Quiénes son los hermanos de Elon Musk

People informa que Elon, Kimbal y Tosca fueron criados por sus padres Maye y Errol Musk. Aunque, también tienen cuatro medio hermanos menores de parte de su padre: Alexandra, Asha Rose, Elliot, y una última hermana.

Elon, Kimbal y Tosca crecieron en el mismo hogar en Pretoria, Sudáfrica, hasta el divorcio de sus padres en 1979. Según la información recopilada por People, el CEO de Tesla decidió en ese momento vivir con su padre, para evitar que estuviera solo. Tomó esta decisión desconociendo del supuesto abuso de Errol hacia su madre, Maye.

En una entrevista con Harper’s Bazaar, Maye narró que, cuando Tosca tenía quince años, ella vendió la casa y el auto que tenían para mudarse a Canadá, donde Elon estaba estudiando en ese momento.

Años después, Tosca se convirtió en cofundadora y CEO de Passionflix, un servicio de streaming y compañía de producción que adapta libros de romance a la pantalla grande. People compartió que Tosca obtuvo una licenciatura en cine de la Universidad de British Columbia, y ha producido películas de romance para Lifetime y Hallmark. En 2013, se convirtió en madre de los gemelos Isabeau y Grayson, que tuvo por fertilización in vitro y un donador de esperma.

Por otro lado, se encuentra Kimbal. People compartió que, además de ser miembro de la junta directiva de Tesla y SpaceX, también se dedica a la industria culinaria. De acuerdo con el New York Times, estudió en el French Culinary Institute y, en 2004, cofundó el restaurante The Kitchen con el chef Hugo Matheson, en Colorado. Junto a Matheson, fundaron en 2011 la organización sin fines de lucro Big Green, enfocada en la construcción de jardines en escuelas.

Antes de involucrarse en Tesla, Kimbal trabajó como cofundador de Zip2, que vendieron junto con Elon en 1999 por US$307 millones, de acuerdo con People.

En una entrevista con The Sunday Times, Tosca comentó que ella y sus hermanos mantienen una relación cercana a pesar de no vivir en las mismas ciudadanes. El crédito de la fortaleza de su relación se lo adjudicó a su mamá. Por su parte, en una entrevista de julio de 2024 con The Times, Kimbal comentó que él y Elon tienen constantes desacuerdos, pero se reconcilian rápidamente.