Cómo ganó dinero Elon Musk y se convirtió en dueño de Tesla, SpaceX y X

Escenario

Cómo ganó dinero Elon Musk y se convirtió en dueño de Tesla, SpaceX y X

Musk multiplicó su fortuna al invertir en Tesla y SpaceX, y diversificó con Twitter, Neuralink y The Boring Company.

Mariana Torres Ruano

|

CEO de Tesla, Elon Musk, atiende al funeral del activista de derecha Charlie Kirk. (Foto Prensa Libre: AFP).

Elon Musk es director ejecutivo de varias de las empresas con más capitalización de mercado en EE. UU. (Foto Prensa Libre: AFP).

Elon Musk nació en Pretoria, Sudáfrica, pero se mudó a Estados Unidos y Canadá para estudiar. En la Universidad de Pensilvania cursó economía y física, antes de convertirse en multimillonario.

De acuerdo con la BBC, Musk fue aceptado en un programa de física en Stanford, pero no continuó porque decidió fundar dos empresas de tecnología en los años noventa. Una de ellas desarrollaba software en línea y la otra ofrecía servicios de banca digital, compañía que años después se transformó en PayPal.

Su fortuna comenzó a crecer con la creación de SpaceX, fundada en 2002. La BBC la describe como una empresa más económica y alternativa a la NASA. Continuó ampliando su patrimonio en 2004, cuando ingresó a Tesla como inversor. En 2008 se convirtió en director ejecutivo de la compañía. Además, Musk ha incrementado su riqueza a través de inversiones en Neuralink y con la fundación de la empresa de excavación The Boring Company.

Según Newsweek, su fortuna se disparó en 2022, tras la compra de Twitter por US$44 mil millones. Sin embargo, el patrimonio de Musk depende principalmente de sus acciones en Tesla y SpaceX.

EN ESTE MOMENTO

Ley de Competencia: Congreso aprueba reforma y hace ajuste en la presidencia de la Superintendencia

PANDILLEROS DETENIDOS, EXTORSIONES. En un operativo de la Polica Nacional Civil (PNC) se logr la captura de 3 pandilleros de la mara 18 que se dirigan a extorsionar a comerciantes y taxistas en la Plaza Barrios en la zona 1 capitalina. Uno de los pandilleros (verde) tiene 15 aos de edad y fue remitido al juzgado de menores, mientras que los otros dos, se les llev a Torre de Tribunales para que un juzgado de turno conozca el caso. En la imagen, momento de la detencin de los pandilleros por parte de la PNC. Juan Diego Gonzlez. 230625

Barrio 18: ¿Qué implicaciones tiene que Estados Unidos haya designado a esa pandilla como grupo terrorista?

Actualmente, Musk es dueño de seis compañías en distintas industrias: Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company y X (antes Twitter).

Forbes señala que, a pesar de ser una de las personas más ricas del planeta, la fortuna de Musk es bastante variable, pues depende en gran medida del valor de las acciones de Tesla. De esta empresa posee el 13%, indica la BBC.

El empresario no recibe un salario tradicional en Tesla, sino un paquete de compensación basado en acciones. Business Insider informa que solo en 2021 este acuerdo le generó US$36 millones en un solo día. Sin embargo, Musk litiga en tribunales para obtener un paquete de compensación de US$56 mil millones, según Reuters. Esto representaría un récord para directores ejecutivos de empresas.

La BBC reporta que las acciones de Tesla han tenido variaciones. En 2020 se dispararon por el aumento de la producción y las ganancias, aunque cayeron tras la adquisición de Twitter. La más reciente devaluación se atribuye a la incursión política de Musk, marcada por su confrontación pública con el presidente Donald Trump.

ESCRITO POR:

Mariana Torres Ruano

Mariana Torres Ruano

Lee más artículos de Mariana Torres Ruano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE. UU. Elon Musk Tendencias mundiales Tesla 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS