Cómo ganó dinero Elon Musk y se convirtió en dueño de Tesla, SpaceX y X

Elon Musk nació en Pretoria, Sudáfrica, pero se mudó a Estados Unidos y Canadá para estudiar. En la Universidad de Pensilvania cursó economía y física, antes de convertirse en multimillonario.

De acuerdo con la BBC, Musk fue aceptado en un programa de física en Stanford, pero no continuó porque decidió fundar dos empresas de tecnología en los años noventa. Una de ellas desarrollaba software en línea y la otra ofrecía servicios de banca digital, compañía que años después se transformó en PayPal.

Su fortuna comenzó a crecer con la creación de SpaceX, fundada en 2002. La BBC la describe como una empresa más económica y alternativa a la NASA. Continuó ampliando su patrimonio en 2004, cuando ingresó a Tesla como inversor. En 2008 se convirtió en director ejecutivo de la compañía. Además, Musk ha incrementado su riqueza a través de inversiones en Neuralink y con la fundación de la empresa de excavación The Boring Company.

Según Newsweek, su fortuna se disparó en 2022, tras la compra de Twitter por US$44 mil millones. Sin embargo, el patrimonio de Musk depende principalmente de sus acciones en Tesla y SpaceX.

Actualmente, Musk es dueño de seis compañías en distintas industrias: Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company y X (antes Twitter).

Forbes señala que, a pesar de ser una de las personas más ricas del planeta, la fortuna de Musk es bastante variable, pues depende en gran medida del valor de las acciones de Tesla. De esta empresa posee el 13%, indica la BBC.

El empresario no recibe un salario tradicional en Tesla, sino un paquete de compensación basado en acciones. Business Insider informa que solo en 2021 este acuerdo le generó US$36 millones en un solo día. Sin embargo, Musk litiga en tribunales para obtener un paquete de compensación de US$56 mil millones, según Reuters. Esto representaría un récord para directores ejecutivos de empresas.

La BBC reporta que las acciones de Tesla han tenido variaciones. En 2020 se dispararon por el aumento de la producción y las ganancias, aunque cayeron tras la adquisición de Twitter. La más reciente devaluación se atribuye a la incursión política de Musk, marcada por su confrontación pública con el presidente Donald Trump.