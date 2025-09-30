Grokipedia: qué se sabe de la plataforma con la que Elon Musk competirá con Wikipedia

Este 30 de septiembre, Elon Musk anunció que su compañía de inteligencia artificial, xAI, creará la plataforma Grokipedia, con la cual el empresario busca competir con la popular enciclopedia en línea Wikipedia.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, Musk afirmó que Grokipedia supondrá “una mejora considerable” respecto de Wikipedia; sin embargo, no brindó más detalles sobre su funcionamiento ni tampoco indicó cuándo estará disponible.

“Francamente, es un paso necesario hacia el objetivo de xAI de comprender el universo”, escribió Musk en su red social.

Para llevar a cabo su proyecto, Musk aseguró que utilizará su sistema de inteligencia artificial Grok, desarrollado también por el descontento que ha manifestado con ChatGPT.

Según declaraciones ofrecidas en distintos programas, el empresario asegura que su sistema Grok es lo suficientemente inteligente como para elaborar contenido enciclopédico y verificar si la información que se utiliza es verídica o no.

Esto forma parte de las múltiples acciones emprendidas por el multimillonario dueño de X y Tesla en contra de la enciclopedia en línea más consultada, a la cual ha acusado de emplear parte de sus fondos en adaptar el contenido a un sesgo ideológico específico.

We are building Grokipedia @xAI.



Will be a massive improvement over Wikipedia.



Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

En su momento, Elon Musk también criticó que Wikipedia dependiera de donativos para poder operar. Según él, parte de esos fondos serían usados para sesgar el contenido.

Musk ha cuestionado al sitio de la misma forma en que lo ha hecho con varios medios de comunicación estadounidenses, ya que afirma que no se verifica adecuadamente si la información que difunden es correcta o no.

Actualmente, Wikipedia es el séptimo sitio web más visitado del mundo.

