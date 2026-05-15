Cómo Google se convirtió en la marca más valiosa del mundo, superando a Apple, Microsoft y Amazon

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Cómo Google se convirtió en la marca más valiosa del mundo, superando a Apple, Microsoft y Amazon

Un reciente listado global publicado por Kantar BrandZ posiciona a Google como la marca más valiosa del mundo, superando a Apple, Microsoft y Amazon.

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Fotografía de archivo del 11 de noviembre de 2025 que muestra el logotipo de Google durante una rueda de prensa en Berlín (Alemania). (Foto Prensa Libre: EFE)

Medios internacionales han informado recientemente que Google ha ocupado el primer lugar en el índice global de las marcas más valiosas del mundo, donde incluso superó a competidores como Apple., Microsoft y Amazon.

Según el índice global elaborado por la plataforma Kantar BrandZ, en este 2026 cuatro han sido las marcas que han superado el billón de dólares: Google, Microsoft, Amazon y Apple.

"El valor de marca de Google aumentó un 57% interanual, alcanzando el primer puesto por primera vez desde el 2018 y poniendo fin a los cuatro años consecutivos de Apple en la cima", afirmó Kantar BrandZ.

La plataforma explica que parte del ascenso de Google como una de las marcas más valiosas del mundo se debe a la implementación de su sistema de inteligencia artificial Gemini en varios de sus productos.

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También se ha tomado en cuenta la introducción de funciones en su sistema de búsqueda y la constante inversión en sus centros de datos.

Otras de las marcas que se encuentran en el listado son Claude, ChatGPT e incluso BlackBerry.

Kantar BrandZ señala que varias empresas han mostrado un impulso notable debido a la aceleración y crecimiento de la inteligencia artificial.

"Los profesionales del marketing procesan más información que nunca, las decisiones deben tomarse con mayor rapidez y resulta menos claro qué es lo que realmente importa", señala la plataforma.

Así queda el listado de las cuatro marcas más valiosas del mundo:

  • Google (US$1.5 billones)
  • Apple (US$1.4 billones)
  • Microsoft (US$1.1 billones)
  • Amazon (US$1 billón)

Auge de marcas chinas

El informe también menciona el auge de las marcas pertenecientes a China, ya que una cuarta parte de las marcas que aparecen en el listado corresponden a esa región.

"Esto subraya su creciente importancia en la economía global y su expansión en el mercado mundial", afirma la plataforma.

Estas son las marcas chinas con mejor desempeño:

  • Alibaba
  • ICBC
  • Xiaomi
  • Tencent
  • Ping An

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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