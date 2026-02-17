Verificamos por usted: ¿EE. UU. ha solicitado a Google y Meta información de usuarios que critican al ICE?

De acuerdo con un reciente reportaje de The New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS, en inglés), en un intento por identificar a personas que se oponen y critican las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), habría enviado mensajes a empresas tecnológicas como Google o Meta para obtener información de usuarios o páginas que critican a esa agencia.

El reportaje detalla que el DHS habría solicitado información como nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y otros datos de identificación de quienes, en redes sociales, critiquen las acciones del ICE, en medio de la polémica generada en torno a las políticas migratorias de Donald Trump.

El medio cita a cuatro funcionarios gubernamentales, quienes afirman que empresas como Google, Reddit, Discord y Meta (propietaria de Facebook e Instagram) habrían recibido numerosas citaciones administrativas del DHS para obtener información de algunos usuarios.

“Google, Meta y Reddit cumplieron con algunas de las solicitudes, según informaron los funcionarios gubernamentales”, afirmó The New York Times.

También detalló qué incluían las citaciones del DHS, como, por ejemplo, información sobre usuarios cuyos nombres de perfil no fueran reales o que hayan criticado recientemente al ICE.

Asimismo, han solicitado información de usuarios que hayan compartido en redes sociales la ubicación de agentes del ICE.

En el caso de Meta, The New York Times afirmó tener acceso a dos citaciones que ha recibido la empresa tecnológica en los últimos seis meses.

“Las empresas tecnológicas, que pueden elegir si proporcionar o no la información, han afirmado que revisan las solicitudes del gobierno antes de cumplirlas”, señala el medio.

Tras recibir las solicitudes del gobierno de EE. UU., las empresas han dicho que notificaron a las personas señaladas acerca de las acciones gubernamentales y que, además, les otorgaron un plazo de 10 a 14 días para impugnar las citaciones.

El medio también incluyó la postura de la administración de Trump, que se ha defendido al afirmar que la solicitud de información de usuarios que critican al ICE es para “garantizar la seguridad de los agentes cuando se encuentren en sus operativos”.

