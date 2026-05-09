Las publicaciones casi diarias de Elon Musk en línea sobre temas raciales están generando rechazo entre algunos seguidores

Elon Musk, la persona más rica del mundo, está a punto de protagonizar una salida a bolsa sin precedentes que pronto podría convertirlo en trillonario. Pero en los últimos meses se ha mostrado cada vez más activo en otro tema: movilizar a la población blanca para que defienda su raza.

“Los blancos son una minoría que se extingue rápidamente”, escribió Musk en enero, en una publicación en su red social X, que ha acumulado más de 17 millones de visualizaciones y 150 mil “me gusta”.

En una publicación de febrero, con más de 365 mil “me gusta”, Musk declaró que “en Occidente ha habido un odio implacable y propaganda venenosa contra cualquier persona blanca, heterosexual o masculina durante la última década o más”, y añadió: “Basta de manipulaciones emocionales. ¡Basta ya!”. Durante años, la cuenta de Musk en redes sociales ha servido como plataforma para difundir sus ideas conservadoras, especialmente desde que se consolidó como uno de los principales partidarios de Donald Trump en la campaña presidencial del 2024.

Sin embargo, un análisis de The Washington Post reveló que Musk ha incrementado significativamente en los últimos tiempos la frecuencia de sus publicaciones en línea sobre temas raciales y su preocupación por las supuestas amenazas a la identidad blanca o lo que él considera llamamientos a un "genocidio" contra las personas blancas. En los últimos siete meses, el 6% de las publicaciones de Musk en X, un total de unas 850, han tratado sobre raza, casi el triple que en los dos años anteriores. Más de la mitad de esas publicaciones han utilizado la palabra "blanco".

El multimillonario ha publicado en X sobre raza casi a diario —166 de 197 días— desde octubre del año pasado hasta mediados de abril, según un análisis de The Washington Post. Además de afirmar que las personas blancas son objeto de un odio implacable, Musk ha sugerido que la raza influye negativamente en la contratación, ha ensalzado el papel de las personas blancas en la abolición de la esclavitud y ha acusado a figuras públicas e incluso a una herramienta de IA que compite con su propio chatbot, Grok, de racismo contra personas blancas y asiáticas. Se ha involucrado en debates políticos sobre su Sudáfrica natal, que, según él, discriminó ampliamente a las personas blancas en la era posterior al apartheid.

El multimillonario ha intensificado el uso de la retórica racista en un momento en que también se enfrenta a nuevas presiones empresariales. Su empresa de cohetes, SpaceX, solicitó salir a bolsa a principios de este año y fusionó la compañía espacial con su empresa de inteligencia artificial, xAI, cuyas herramientas de IA son menos populares que las de rivales como Google y Anthropic. También ha impulsado a Tesla, cuyas ventas de automóviles han tenido dificultades durante el último año, hacia una transformación sin precedentes y ambiciosa en una empresa de robótica.

Musk lleva mucho tiempo compartiendo sus pensamientos sin filtros con sus seguidores, una audiencia que ahora supera los 238 millones en X. Según personas que han estudiado la política racial, algunas de las opiniones que ha expresado recientemente sobre la raza se han adentrado en terrenos más extremos. “Por lo que puedo ver, Musk está de acuerdo con los argumentos habituales de la supremacía blanca”, dijo Heidi Beirich, cofundadora del Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo, citando la afirmación de Musk de que los blancos son una “minoría en extinción”. “No hay nada más supremacista blanco que las cosas que Musk está apoyando o impulsando”, dijo Beirich. Musk, Tesla y SpaceX no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Las declaraciones del multimillonario sobre la raza han llamado la atención de quienes antes lo apoyaban, quienes, en comentarios a The Post y en sus propias publicaciones en línea, han argumentado que sus obsesiones son una distracción de las exigencias de su negocio y perjudiciales para sus ambiciones. “Rivian: centrada en la autonomía y su próximo vehículo”, escribió en diciembre una popular cuenta de fanes de Tesla en X que se ha vuelto crítica con Musk, citando a un fabricante de vehículos eléctricos de la competencia. “Elon: centrado en el porcentaje de personas blancas en Nueva Zelanda”.



Las recientes publicaciones de Musk sobre la raza podrían reforzar su reputación como figura política divisiva, una asociación que perjudicó a Tesla el año pasado, después de que las acciones de Musk durante el segundo mandato de Trump provocaran protestas en las tiendas y contribuyeran a una caída en las ventas y en el precio de sus acciones. Muchas de las publicaciones de Musk sobre raza contradicen la opinión pública. Según un informe del Pew Research Center del año pasado, solo el 12% de los estadounidenses cree que las personas blancas sufren mucha discriminación, el porcentaje más bajo entre todos los grupos raciales o étnicos representados en la encuesta.

Una encuesta de Gallup del año pasado reveló que el 59% de los estadounidenses no cree que las minorías raciales tengan las mismas oportunidades laborales que las personas blancas, una proporción que, según Gallup, ha ido en aumento de forma constante desde el 2001. Los accionistas de Tesla intentaron alejar a Musk de las preocupaciones políticas. En noviembre, acordaron un paquete de compensación que podría alcanzar el billón de dólares para el CEO, en un intento por motivarlo a centrarse nuevamente en el negocio, tras el año de agitación que siguió a su apoyo a Trump y su período al frente del Servicio de Defensa de EE. UU. y su iniciativa para reducir el tamaño del gobierno.

Posteriormente, Musk se distanció de Trump y su actividad política se volvió insostenible para los inversores. Abandonó la Casa Blanca en mayo del 2025. La salida a bolsa de SpaceX, que según los analistas financieros atraerá una inversión récord a finales de este año, podría convertirse en una nueva prueba para determinar si las opiniones políticas de Musk limitan sus oportunidades de negocio. Algunos analistas de mercado sospechan que podrían tener un impacto mínimo en el fabricante de cohetes.

“Creo que siempre ha existido un precio a pagar por ser dueño de un negocio de Elon Musk”, dijo Shay Boloor, estratega jefe de mercado del grupo Futurum, que ofrece servicios de investigación de mercado y asesoramiento, refiriéndose a la forma en que los inversores deben aceptar las controvertidas declaraciones públicas de Musk para obtener el potencial de crecimiento de sus negocios. “Creo que el alcance de ese ‘impuesto a Elon Musk’ se está ampliando’”, dijo Boloor, debido a que sus comentarios se han vuelto más polémicos. Sin embargo, muchos inversores se centran en el valor que Musk genera con sus empresas, en lugar de en su retórica pública, añadió Boloor.

“Es difícil decirlo, pero creo que, por alguna razón, la sociedad subestima declaraciones tan polarizantes”, afirmó. “El capitalismo está superando toda ética”. Algunos inversores han decidido que las declaraciones de Musk sobre la raza han traspasado un límite. En septiembre, Musk publicó en X para mostrar su acuerdo con una captura de pantalla publicada por otro usuario que decía que las personas blancas se enfrentaban a una elección entre ser "conquistadas, esclavizadas, violadas y genocidas mientras se las llamaba 'racistas'" o recuperar "nuestras naciones y nuestra dignidad mientras se las llamaba 'racistas'".

—Sí —respondió Musk.

Por lo que puedo ver, Musk está de acuerdo con los argumentos habituales de la supremacía blanca.

Fred Lambert, redactor jefe del sitio web Electrek, defensor de los vehículos eléctricos, calificó ese momento como aquel en el que Musk se quitó la máscara por completo, en una publicación en X. El inversor de Tesla vendió su participación en el 2024, alegando que la empresa se esforzaba por complacer a Musk en lugar de centrarse en su misión. "Me desconcierta toda esta situación... no cabe duda de que es un nacionalista blanco, a juzgar por sus recientes declaraciones sobre que los blancos 'recuperen sus naciones'", dijo Lambert en nuevas declaraciones a The Post. "En cuanto a las grandes instituciones que lo respaldan e invierten en sus proyectos, anteponen el dinero a la moral".

Ashley Jardina, profesora asociada de políticas públicas y ciencias políticas en la Universidad de Virginia y autora del libro White Identity Politics, afirmó que las posturas de Musk constituyen "la supremacía blanca por excelencia". “Cada vez es más aceptable socialmente expresar actitudes racistas de forma más abierta y explícita”, afirmó. Según Jardina, el presidente Trump, en particular, ha contribuido a cambiar las normas en torno a la libertad de expresión aceptable.

Según Jardina , las opiniones que antes suscitaban el escrutinio público y las peticiones de dimisión como director ejecutivo de una gran empresa para una figura de la talla de Musk, ahora se están popularizando. Esto, a su vez, aumenta la probabilidad de que otros adopten o promuevan posturas similares. “Creo que el hecho de que una figura política importante o una celebridad con este tipo de micrófono utilice este tipo de lenguaje sin ser sancionada por ello contribuye a que sea más aceptable socialmente”, dijo.

“Creo que es efectivo que otras figuras influyentes condenen esto”, añadió. “No se ve mucho de eso dirigido a Musk”. La tolerancia de la comunidad inversora hacia las opiniones de Musk forma parte de un patrón cada vez más arraigado, afirmó Boloor, pero se ha convertido en un coste inherente a la actividad empresarial. "El capitalismo se impone a los sentimientos, lamentablemente", concluyó. En una de sus publicaciones recientes en X sobre raza, el multimillonario Musk pareció sugerir que las personas blancas deberían ser consideradas indígenas de Estados Unidos. "Ciertamente no tiene sentido que todos, excepto los europeos, puedan tener una patria", escribió. "Es absolutamente ridículo si lo piensas. ¿De dónde vinieron las personas blancas?".

Cuando se le preguntó cuánto tiempo debían haber vivido los antepasados ​​de una persona en un lugar para ser considerados indígenas, Musk respondió: "250 años me parece suficiente".