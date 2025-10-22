Cómo un agente federal fue herido por un miembro del ICE durante un operativo en Los Ángeles

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que un agente federal fue herido de bala por un miembro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Los Ángeles.

El hecho ocurrió el pasado 21 de octubre y, según el DHS, comenzó cuando los oficiales intentaban detener a un hombre que evadió su arresto.

El DHS detalló que el agente herido es miembro del Servicio de Alguaciles de EE. UU. (US Marshals) y apoyaba un operativo migratorio en el sur de Los Ángeles.

Según una portavoz del DHS, el agente del ICE disparó a su compañero porque un supuesto indocumentado intentó embestir un vehículo de las autoridades.

"Temiendo por la seguridad del público y de las fuerzas del orden, nuestros agentes siguieron su entrenamiento y realizaron disparos defensivos", aclaró la portavoz.

A US Marshal was shot during an immigration enforcement operation in Los Angeles. Federal vehicles were rammed as the suspect attempted to flee. An illegal alien was also shot. Both sustained non-life-threatening injuries.



Pray for ALL law enforcement as they continue to bravely… pic.twitter.com/tB6dGJysIR — MAGA Kitty (@SaveUSAKitty) October 21, 2025

Se informó que el miembro del US Marshals resultó herido en la mano, mientras que el indocumentado fue lesionado en el codo, ya que la bala habría rebotado.

Ambos permanecen hospitalizados, pero no se encuentran en peligro, recalcaron las autoridades.

Por otro lado, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) indicó que una persona permanece bajo custodia por este incidente.

Derivado de este hecho, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) inició una investigación para determinar qué ocurrió.

Lea también: ICE arresta por error a joven con discapacidad en Chicago: era ciudadano estadounidense