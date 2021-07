Conozca cómo sería el sistema de transporte por túneles que propone Elon Musk para aliviar el tráfico en Miami

El alcalde de Miami, Florida, EE. UU., Francis Suárez, anunció en marzo pasado, que comenzaría un proceso con vistas a decidir si la ciudad encarga un sistema de túneles bajo tierra para transportar a personas en vehículos Tesla con la tecnología de The Boring Company, del grupo del empresario Elon Musk.

De acuerdo con Suárez, una visita que realizó a Las Vegas en ese momento conoció el sistema de túneles de esa ciudad y junto a una delegación municipal encabezada por él, decidieron evaluar llevar ese sistema a Miami.

Durante una conferencia de prensa el alcalde dijo que un proyecto similar es viable en Miami y puede ayudar a aliviar la congestión de tráfico de la ciudad y al hablar de la obtención de los fondos necesarios, mencionó que The Boring Company estaría dispuesta a financiarlo con fondos propios.

Según explicó, en principio se piensa en conectar las zonas norte y sur de la ciudad, desde la zona de Brickell hacia el centro de la ciudad y luego más al norte, un trayecto de unas ocho millas (12.8 kilómetros).

El objetivo es transportar a personas de “una manera eficiente y barata” en vehículos autónomos Tesla que circulan a alta velocidad por túneles de 12 pies de diámetro (3.6 metros) y paran solo en las estaciones del sistema.

Suárez indicó que sabe que un proyecto como éste puede generar críticas e invitó a los escépticos a viajar a Las Vegas y conocer lo que está haciendo allí la compañía de infraestructuras y excavaciones creada en 2016 por Musk.

Según dijo, el costo de los túneles con esta tecnología es un 90% más barato que el de los construidos por la Alcaldía miamense para unir, por ejemplo, la ciudad y el puerto.

A título estimativo mencionó US$10 millones por cada 1.6 kilómetros.

También subrayó que el subsuelo de Las Vegas es mucho más duro que la piedra caliza de Miami y que en ambas ciudades hay agua por debajo.

Fort Lauderdale formally accepted tonight a proposal from @elonmusk's @boringcompany to build an underground transit system between downtown and the beach. Other firms have 45 days to submit competing proposals. This could be a truly innovative way to reduce traffic congestion. pic.twitter.com/R7Bh2NPVnl

— Mayor Dean J. Trantalis (@DeanTrantalis) July 7, 2021