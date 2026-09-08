Costa Rica aplica 13% de IVA a ChatGPT, Claude, Grok, Booking y otras plataformas digitales: conozca por qué y cómo impactará a los usuarios

Los usuarios en Costa Rica que contraten servicios como ChatGPT, Claude, Grok, Booking.com, Expedia, PlayStation Network y Nintendo quedan sujetos desde este martes 8 de septiembre al 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), tras una actualización realizada por el Ministerio de Hacienda.

La medida incorpora nuevas plataformas digitales extranjeras al esquema tributario que Costa Rica aplica desde el 1 de octubre del 2020 a servicios consumidos dentro del país, aunque las empresas que los ofrecen no estén domiciliadas en territorio costarricense.

La actualización eleva a 181 los servicios incluidos en el listado. En este ya figuraban plataformas como Netflix, HBO, Disney y Uber.

Entre las nuevas incorporaciones destacan herramientas relacionadas con el auge de la inteligencia artificial generativa, como OpenAI/ChatGPT, Claude, Anthropic y Grok; servicios de viajes y hospedaje como Booking.com, Agoda.com y Expedia, y plataformas de entretenimiento como PlayStation Network y Nintendo.

¿Es un impuesto nuevo?

No. El 13% de IVA para servicios digitales transfronterizos existe en Costa Rica desde el 2020.

Lo que cambió fue el listado de compañías y servicios a los cuales se aplica el mecanismo de recaudación.

Víctor Carvajal, viceministro de Ingresos, explicó que la Dirección General de Tributación actualizó la resolución debido a la evolución de los servicios disponibles por internet.

Grok figura entre las herramientas de inteligencia artificial incorporadas al listado de servicios digitales extranjeros sujetos al 13% de IVA en Costa Rica. (Foto: Prensa Libre, Shutterstock)

“Lo que la Dirección General de Tributación hizo fue actualizar la resolución incorporando nuevas plataformas, entendiendo que esto es parte del dinamismo tecnológico y del cambio tecnológico, donde antes no había, por ejemplo, inteligencia artificial y no había ciertos servicios asociados a inteligencia artificial como hoy sí los hay”, señaló.

¿Cuánto podría pagar un usuario?

Para los consumidores finales, el efecto dependerá de si el impuesto ya está incluido o es cobrado directamente por el proveedor.

Por ejemplo, una suscripción que cueste US$20 mensuales tendría un IVA de US$2.60, por lo que el cobro podría ascender a US$22.60, siempre que el impuesto no esté previamente incorporado al precio.

En el caso de contribuyentes del IVA que puedan utilizar ese monto como crédito fiscal, Hacienda explica que el gravamen no necesariamente se traduce en un incremento efectivo del costo.

El cobro puede aparecer en la tarjeta

Uno de los mecanismos de recaudación permite aplicar el impuesto mediante tarjetas de crédito, débito u otros medios de pago cuando el proveedor extranjero no esté inscrito directamente ante la administración tributaria costarricense.

En esos casos, al realizarse una compra o el pago de una suscripción, puede agregarse el 13% correspondiente al IVA.

Hacienda busca que las propias empresas extranjeras se registren ante la administración tributaria, cobren directamente el impuesto a sus usuarios y posteriormente lo trasladen al Estado costarricense.

“Esperamos también que la empresa se apersone acá a la administración tributaria, se ponga en contacto y ellos puedan hacer la retención de manera directa”, explicó Carvajal.

Booking: el impuesto puede aplicarse aunque el hotel esté fuera de Costa Rica

La incorporación de Booking.com presenta una particularidad para quienes utilizan la plataforma desde Costa Rica para reservar hospedaje en otros países.

Según la explicación de Hacienda, el IVA se aplica sobre el servicio digital de la plataforma, por lo que la ubicación final del hotel no necesariamente determina si corresponde el cobro.

Booking.com figura entre las plataformas incorporadas al listado de servicios digitales sujetos al 13% de IVA en Costa Rica, incluso cuando se utilice para gestionar reservas de hospedaje en el extranjero. (Foto: Prensa Libre, Shutterstock)

“En este caso es sobre el servicio como tal. La plataforma se está utilizando y no hay forma de hacer distinción de previo”, indicó el viceministro.

Esto significa que una persona que use desde Costa Rica una plataforma incluida en el listado podría quedar sujeta al IVA incluso si reserva alojamiento en el extranjero.

Videojuegos e inteligencia artificial también entran en la actualización

Los usuarios de PlayStation Network y servicios vinculados con Nintendo también podrán observar el impuesto en determinadas compras de videojuegos digitales y suscripciones.

Sin embargo, uno de los cambios más relevantes es la incorporación de plataformas de inteligencia artificial, servicios cuyo uso se ha extendido a actividades laborales, educativas y personales.

Con la actualización, Costa Rica adapta el listado de servicios digitales sujetos al IVA a nuevas formas de consumo tecnológico, sin crear un impuesto diferente, sino ampliando la cantidad de proveedores extranjeros comprendidos dentro del régimen vigente.

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