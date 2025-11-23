Cuál es el nuevo requisito de Texas para registrar vehículos y que afectará a los migrantes

Medios internacionales informaron que las autoridades de Texas anunciaron nuevos requisitos para registrar o renovar un vehículo, lo que complica principalmente a los inmigrantes.

De acuerdo con Univisión, el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas endureció los requisitos que deben cumplir las personas para realizar dicho trámite.

El medio detalla, con declaraciones de Albert Uresti, recaudador y asesor de impuestos del condado de Bexar, que el nuevo requisito consiste en que se debe tener una visa o una tarjeta de residencia permanente para registrar un vehículo.

“La principal diferencia es que, antes de esta nueva ley, una persona podía hacer el registro con un pasaporte, incluso vencido hasta por 12 meses, y obtener el título y el registro del vehículo”, afirmó Uresti a Univisión.

El medio señala que este nuevo requisito afectará directamente a los inmigrantes indocumentados o a quienes no cuenten con suficientes documentos migratorios.

Esto implica que los inmigrantes indocumentados podrían enfrentarse a multas y complicaciones legales relacionadas con sus vehículos.

“Eso va a tener un impacto en ciertas personas. Y para el público en general, ya no se puede hacer el registro con una licencia de conducir vencida, mientras que antes permitíamos hacerlo hasta con 12 meses de vencimiento”, reiteró Uresti al medio.

Univisión también detalló qué documentación se requiere para registrar o renovar un vehículo:

Licencia o identificación estatal de EE. UU.

Pasaporte de EE. UU. o extranjero

Tarjeta militar

Documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

En el caso de presentar un pasaporte extranjero, también se debe incluir:

Una estampa de entrada del DHS

Una visa de inmigrante vigente o una tarjeta de residencia permanente (Green Card)

