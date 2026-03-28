Cuáles son los síntomas de la nueva variante de covid-19 BA.3.2 y qué la hace diferente de otras

BA.3.2, o Cicada, es como se denomina a la variante del SARS-CoV-2 que ha generado alarma en Estados Unidos, ya que las autoridades sanitarias la han detectado en al menos 25 estados.

Esta variante fue descubierta en Sudáfrica en noviembre de 2024, según un informe presentado por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Hasta el 11 de febrero de 2026, se había detectado en 23 países, y los casos comenzaron a aumentar a partir de septiembre de 2025.

Según las autoridades de salud, lo más preocupante de esta variante es su posible capacidad de evadir la inmunidad generada por la vacuna o por contagios previos de covid-19. No obstante, tendría una menor capacidad de entrar en las células pulmonares.

¿Cuáles son los síntomas de la nueva variante de covid-19?

Según el informe de los CDC, los síntomas de la variante BA.3.2 de covid-19 no difieren de manera significativa de los de otras variantes del virus y son principalmente:

Tos seca

Fiebre

Escalofríos

Dolor de garganta

Congestión nasal

Dificultad para respirar

Pérdida del olfato y del gusto

Fatiga generalizada

Cefalea o dolor de cabeza

Molestias gastrointestinales, como náuseas y diarrea

¿Qué hace diferente la variante BA.3.2 de otras variantes?

Según un artículo publicado por The Conversation, todos los virus mutan con el tiempo, sin embargo, el virus que causa el Covid-19 lo hice con mayor rapidez y esta nueva variante se distingue por su significativa divergencia genética y sus propiedades biológicas únicas.

Esta variante se distingue por presentar entre 70 y 75 mutaciones en la proteína spike, o espícula lo que resulta “especialmente preocupante” para las autoridades, debido a que esta mutación le permite a esta nueva variante evadir los anticuerpos de forma eficaz.

El documento publicado por la CDC menciona que entre las principales diferencias de esta y otras variantes están:

Alta divergencia genética

Mutaciones estructurales específicas

Origen evolutivo

Capacidad de escape inmunológico

Diferencias en la inefectividad

¿En qué estados se ha detectado esta nueva variante?

Según el medio Infobae, las jurisdicciones en las que los CDC identificaron la presencia de esta nueva variante de SARS-CoV-2 son:

California

Nueva York

Florida

Texas

Ohio

Pennsylvania

Massachusetts

Nueva Jersey

Virginia

Carolina del Sur

Maryland

Connecticut

Vermont

Nevada

Missouri

Michigan

Maine

Idaho

Louisiana

Rhode Island

Utah

Wyoming

New Hampshire

Hawaii

El monitoreo se ha realizado a través de muestras clínicas, pruebas a viajeros y análisis de aguas residuales.

Aunque su capacidad de propagación parece limitada por una menor afinidad de unión celular, los científicos subrayan la importancia de mantener una vigilancia genómica constante.