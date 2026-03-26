Qué se sabe sobre la BA.3.2, la nueva variante del covid-19 detectada en casi 25 estados de EE. UU.

Las autoridades estadounidenses han detectado y mantienen en vigilancia una nueva variante del SARS-CoV-2 descubierta en al menos 25 estados de EE. UU.

De acuerdo con un informe presentado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), esta nueva variante del covid-19, denominada variante BA.3.2, fue descubierta en Sudáfrica en noviembre del 2024.

Los CDC señalan que esta nueva variante se ha reportado en al menos 23 países y, en el caso de Estados Unidos, se ha registrado en viajeros, en aguas residuales de aviones y en muestras clínicas.

Respecto de las características de esta nueva variante, las autoridades estadounidenses revelan que presenta entre 70 y 75 sustituciones y eliminaciones en la proteína de la espícula (también conocida como spike).

Esto resulta especialmente preocupante para las autoridades, ya que la mutación de la proteína de la espícula le permite a esta nueva variante evadir de forma más eficaz los anticuerpos.

BA.3.2, a new COVID-19 variant, has been detected in wastewater samples from 25 states. The variant has mutations that could evade immunity from a previous infection or vaccination. https://t.co/B6Zic7SfT5 — FOX 5 DC (@fox5dc) March 26, 2026

Sin embargo, la variante tendría una menor capacidad de entrar en las células pulmonares, en comparación con variantes anteriores.

Las autoridades estadounidenses recalcaron que, aunque las vacunas aún ofrecen protección frente a las variantes predominantes del covid-19, esta nueva variante tendría la capacidad de evadir la inmunidad.

A new Covid variant is spreading across the U.S. and it may be able to evade protection from current vaccines.



The variant, known as BA.3.2, has been detected in nasal swabs taken from four American travelers and clinical samples from five patients in four unidentified states.… pic.twitter.com/LCV6tHaGRp — The Independent (@Independent) March 26, 2026

"Por ello, resulta importante continuar con los procesos de vigilancia genómica y la evaluación de la efectividad de las vacunas", afirmaron las autoridades.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que, aunque en el país la incidencia del covid-19 es baja, se han efectuado acciones de vigilancia epidemiológica para evitar un aumento de casos.

El primer caso de esta nueva variante en EE. UU. se registró el pasado 27 de junio del 2025, en un viajero que llegaba de los Países Bajos.

Sin embargo, los primeros casos clínicos en pacientes se registraron entre diciembre del 2025 y enero del 2026.

"Hasta febrero del 2026, la prevalencia nacional en EE. UU. se estimaba en aproximadamente 0.19%", afirmaron las autoridades estadounidenses.

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