Cuánto dinero ofrece el gobierno de EE. UU. por salida voluntaria de migrantes y cómo se entrega el pago

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos mantiene en funcionamiento el programa de salida voluntaria a través de la aplicación CBP Home, que incluye un bono económico de US$2,600 para extranjeros sin estatus legal que decidan abandonar el país por esta vía.

Según el sitio oficial del DHS, los beneficios del programa incluyen boleto de avión sin costo hacia el país de origen u otro donde el solicitante tenga estatus legal; la condonación de multas civiles por no haber salido tras una orden de remoción; y el bono de US$2,600, que se entrega una vez que el sistema confirma que la persona ha salido de Estados Unidos.

El monto ha tenido variaciones desde el inicio del programa. De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el bono actual es de US$2,600. Anteriormente fue de US$1,000 y llegó a US$3,000 durante una oferta temporal en diciembre del 2025. Desde entonces, el monto se reguló en el valor actual.

Respecto de la forma de pago, el Gobierno no ha detallado públicamente el método de entrega. Según el asesor jurídico de TelevisaUnivision, Armando Olmedo, esto podría deberse a que el mecanismo varía según el país de destino de cada persona. El National Immigration Law Center (NILC) señala que los pagos se realizarían mediante transferencia bancaria, aunque tampoco existe confirmación oficial al respecto.

Cómo funciona el proceso

Para participar, el interesado debe descargar la aplicación CBP Home, completar un cuestionario con información biográfica y registrar su intención de salir.

El DHS realiza una verificación que incluye antecedentes penales, procesos migratorios activos y estatus legal vigente. Si el caso es aprobado, la salida se coordina en un plazo estimado de 21 días.

El programa está disponible para extranjeros sin antecedentes penales. Una vez aprobado el registro, ICE reduce de forma temporal la prioridad de detención del solicitante hasta su salida programada.

Implicaciones legales que debe considerar

Abogados de inmigración y organizaciones especializadas, como el NILC, advierten que la salida voluntaria no elimina el historial migratorio.

Quienes hayan permanecido en el país sin autorización entre 180 días y un año enfrentan una restricción de reingreso de tres años; quienes hayan estado más de un año, de diez. Además, al salir del país, la persona pierde la posibilidad de continuar cualquier proceso migratorio activo desde el exterior.

Expertos en la materia recomiendan consultar con un abogado de inmigración antes de tomar una decisión, ya que cada caso tiene particularidades que pueden afectar las opciones migratorias en el futuro.