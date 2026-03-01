Cuánto dinero ofrece el gobierno de EE. UU. por salida voluntaria de migrantes y cómo se entrega el pago

Internacional

Cuánto dinero ofrece el gobierno de EE. UU. por salida voluntaria de migrantes y cómo se entrega el pago

El programa CBP Home ofrece un bono de US$2,600 a migrantes sin documentos que salgan voluntariamente de EE. UU. mediante su aplicación. Esto es lo que debe saber.

|

time-clock

Estados Unidos Asilo para inmigrantes

El programa CBP otorga ciertos beneficios a inmigrantes con estados legal dentro de Estados Unidos, aunque dependerá del caso. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos mantiene en funcionamiento el programa de salida voluntaria a través de la aplicación CBP Home, que incluye un bono económico de US$2,600 para extranjeros sin estatus legal que decidan abandonar el país por esta vía.

Según el sitio oficial del DHS, los beneficios del programa incluyen boleto de avión sin costo hacia el país de origen u otro donde el solicitante tenga estatus legal; la condonación de multas civiles por no haber salido tras una orden de remoción; y el bono de US$2,600, que se entrega una vez que el sistema confirma que la persona ha salido de Estados Unidos.

El monto ha tenido variaciones desde el inicio del programa. De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el bono actual es de US$2,600. Anteriormente fue de US$1,000 y llegó a US$3,000 durante una oferta temporal en diciembre del 2025. Desde entonces, el monto se reguló en el valor actual.

Respecto de la forma de pago, el Gobierno no ha detallado públicamente el método de entrega. Según el asesor jurídico de TelevisaUnivision, Armando Olmedo, esto podría deberse a que el mecanismo varía según el país de destino de cada persona. El National Immigration Law Center (NILC) señala que los pagos se realizarían mediante transferencia bancaria, aunque tampoco existe confirmación oficial al respecto.

LECTURAS RELACIONADAS

TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 01/03/2026.- Smoke and flames rise behind buildings after an explosion on the second consecutive day of strikes by the US and Israel, in Tehran, Iran, 01 March 2026. A joint Israeli and US military operation continues on its second day after targeting multiple locations across Iran in the early hours of 28 February 2026, with Iran later launching retaliatory attacks. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

¿Cómo afectará al precio del petróleo y la gasolina los ataques de Estados Unidos contra Irán?

chevron-right
Austin Texas Irán

¿Un ataque de Irán en Austin? FBI investiga el tiroteo en Texas como posible acto de terrorismo

chevron-right

Cómo funciona el proceso

Para participar, el interesado debe descargar la aplicación CBP Home, completar un cuestionario con información biográfica y registrar su intención de salir.

El DHS realiza una verificación que incluye antecedentes penales, procesos migratorios activos y estatus legal vigente. Si el caso es aprobado, la salida se coordina en un plazo estimado de 21 días.

El programa está disponible para extranjeros sin antecedentes penales. Una vez aprobado el registro, ICE reduce de forma temporal la prioridad de detención del solicitante hasta su salida programada.

Implicaciones legales que debe considerar

Abogados de inmigración y organizaciones especializadas, como el NILC, advierten que la salida voluntaria no elimina el historial migratorio.

Quienes hayan permanecido en el país sin autorización entre 180 días y un año enfrentan una restricción de reingreso de tres años; quienes hayan estado más de un año, de diez. Además, al salir del país, la persona pierde la posibilidad de continuar cualquier proceso migratorio activo desde el exterior.

Expertos en la materia recomiendan consultar con un abogado de inmigración antes de tomar una decisión, ya que cada caso tiene particularidades que pueden afectar las opciones migratorias en el futuro.

ESCRITO POR:

Belinda S. Martínez

Periodista de Prensa Libre del área de bienestar y cultura.

Lee más artículos de Belinda S. Martínez

ARCHIVADO EN:

Estados Unidos Migrantes Tendencias internacionales 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS