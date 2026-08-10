¿Cuánto tiempo duró el terremoto en Colombia este 10 de agosto? Esto se sabe

Al menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia, donde decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Pereira, capital del departamento de Risaralda y una de las ciudades más cercanas a San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

La cifra recoge únicamente el balance de las capitales del país, por lo que no incluye los muertos y heridos registrados en municipios y localidades aledañas, donde también se reportaron colapsos de edificios y daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia están entre las ciudades más golpeadas por el terremoto, que obligó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo hace solo tres días, a declarar la situación de “desastre nacional“.

El terremoto se produjo a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento telúrico se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y oeste del país, así como en Ecuador, Panamá y Venezuela.

¿De cuánto fue la duración del terremoto?

El medio Caracol.com reveló detalles sobre la pregunta que se han hecho internautas sobre la duración del terremoto.

El Servicio Geológico Colombiano informó que la duración del temblor se puede responder de tres formas, ya que es subjetiva la manera de hacer la medición.

¿Cuánto tiempo lo sintieron las personas?

¿Cuánto tiempo lo registraron los instrumentos científicos?

¿Cuánto tiempo dura el movimiento de la falla que lo origina?

En el caso de los instrumentos de la entidad (sismómetros), el SGC indicó que estos tienen la capacidad de percibir sismos que, incluso, las personas no.

“Mientras una persona puede sentir un sismo durante algunos segundos, las estaciones pueden registrar sus ondas durante varios minutos”, detalló el SCG.

También depende del tipo de suelo.

“En terrenos conformados por rocas más rígidas, las ondas sísmicas suelen amplificarse menos. Algunos suelos más blandos, en cambio, pueden amplificar el movimiento y hacer que se perciba durante más tiempo”, resaltó.

“En el caso del sismo de San José del Palmar (epicentro), las estaciones de monitoreo más cercanas” a este lugar “registraron aproximadamente entre 90 segundos y dos minutos de movimiento significativo”, detallaron.

Medición de las personas

Según el SGC y sus estaciones de monitoreo, en promedio el sismo de este 10 de agosto tuvo una duración de entre un minuto y medio, es decir, 90 segundos, a dos minutos.

“Puede cambiar de una persona a otra. Depende de factores como la distancia al hipocentro (el lugar en el interior de la Tierra donde comienza la ruptura), las características del terreno y la construcción en la que nos encontremos”, añadió la entidad científica citada por Caracol.com

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De la Espriella recorre las zonas afectadas

El presidente De la Espriella, quien instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta a la emergencia, visitó este lunes Quibdó, capital del Chocó, donde se reunió con autoridades locales antes de trasladarse a Cali, otra de las ciudades más afectadas.

“El Chocó tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado”, afirmó el mandatario, quien se comprometió a realizar un encuentro regional con todo su Gobierno para evaluar las necesidades de los municipios afectados.

Según las cifras ofrecidas por De la Espriella durante su visita, en Chocó se contabilizaban 13 fallecidos, 119 heridos y cinco desaparecidos.

El mandatario aseguró que los recursos económicos para atender la emergencia ya están disponibles y señaló que el Estado está desplegado para atender a los damnificados.

Pereira concentra la mayor cantidad de muertos

En Pereira, donde se registraron 60 fallecidos, los organismos de emergencia trabajan en varios puntos críticos en busca de personas atrapadas bajo los escombros.

El alcalde de la ciudad, Mauricio Salazar, decretó un toque de queda desde las 18:00 hora local (23:00 GMT) hasta las 05:00 del martes (10:00 GMT) para “proteger el comercio de la ciudad” ante el riesgo de saqueos.

El aeropuerto internacional Matecaña permanece cerrado por daños en su cubierta, mientras los equipos de emergencia atienden además la situación de personas que quedaron atrapadas en el Megacable, el sistema de teleférico público de la ciudad.

Toque de queda y militarización en Cali

En Cali, capital del Valle del Cauca, la Alcaldía decretó un toque de queda entre las 20:00 (01:00 GMT) de este lunes y las 06:00 del martes (11:00 GMT), así como la militarización de la ciudad ante amenazas de saqueos y para facilitar las labores de los organismos de emergencia.

“Tenemos amenazas de saqueo, por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali“, afirmó el alcalde, Alejandro Eder, quien explicó que la presencia de la Policía y el Ejército será reforzada especialmente en las zonas más afectadas.

Eder señaló que las primeras 48 horas son “críticas” para rescatar con vida a las personas que puedan permanecer atrapadas en los edificios colapsados.

Como parte del refuerzo de las labores de emergencia, la ciudad recibirá 60 rescatistas procedentes de Bogotá y otros 32 integrantes de las Fuerzas Militares.

Los hospitales de Cali declararon además la alerta roja al encontrarse al 100 % de su capacidad después de que el terremoto dejara al menos 26 muertos y 456 heridos en la ciudad, según el secretario de Salud local, Germán Escobar.

Cuatro centros médicos de gran tamaño tuvieron que ser evacuados completamente, entre ellos el Hospital Universitario del Valle Evaristo García (HUV), que sufrió el derrumbe parcial de una de sus alas.

La emergencia también llevó a la Alcaldía a suspender la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que estaba prevista entre el 12 y el 17 de agosto.

Daños en aeropuertos y suspensión de partidos

El transporte aéreo sufrió importantes afectaciones y varios aeropuertos del centro y oeste del país suspendieron sus operaciones mientras se realizan evaluaciones estructurales de las terminales.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), por su parte, suspendió los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores entre Deportes Tolima e Independiente del Valle y de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y River Plate, previstos para esta semana en Ibagué y Bogotá, respectivamente.

La comunidad internacional comenzó a movilizar recursos y equipos para ayudar a Colombia ante la magnitud de la emergencia.

EE.UU. anunció una ayuda de US$15.5 millones destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluación de los daños, señaló el Departamento de Estado, que expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y aseguró estar preparado para apoyar al Gobierno de De la Espriella mientras se determinan las necesidades sobre el terreno.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, había señalado previamente que su país seguía de cerca la situación y estaba listo para apoyar a Colombia.

El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron, por su parte, donaciones por un total de US$700 mil, informó el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo.

El Banco Mundial aportará US$200 mil de cooperación no reembolsable para la evaluación de daños, mientras que el BID destinará US$500 mil, de los cuales 350 mil estarán disponibles de forma inmediata para la Cruz Roja y otros 150 se dedicarán a apoyo técnico.

A esos recursos se suman otros US$500 mil de ayuda humanitaria anunciados por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció equipos de rescate, médicos, paramédicos e insumos; mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó la disposición de su Gobierno a prestar la ayuda que Colombia requiera.

Venezuela, que todavía se recupera del terremoto que sufrió en junio, ofreció el envío de rescatistas y ayuda humanitaria, mientras que la líder opositora venezolana María Corina Machado también expresó su solidaridad con Colombia.

El terremoto también se sintió con fuerza fuera del país. En Panamá provocó la evacuación de edificios y hospitales, mientras que en Ecuador fue percibido en varias provincias, incluida Pichincha, cuya capital es Quito, y en zonas andinas próximas a la frontera colombiana.

*Con información de Caracol.com