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¿Cuántos cargos tiene en contra? Cole Allen, sospechoso de intentar asesinar a Donald Trump, se declara no culpable
Cole Allen, sospechoso de intentar asesinar a Donald Trump, se declaró no culpable de los cuatro cargos que hay en su contra.
Fotografía que muestra el edificio del Tribunal Federal E. Barrett Prettyman este lunes, donde Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, se declaró no culpable de cuatro cargos federales, en Washington. (Foto Prensa Libre: EFE)
Cole Allen, el sospechoso de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante una cena de corresponsales en la Casa Blanca, se declaró no culpable este 11 de mayo de los cuatro cargos en su contra.
La declaración de Allen se dio durante una comparecencia ante un tribunal en Washington, mientras el sospechoso permanece detenido.
Los cuatro cargos que enfrenta Allen son uno por intento de magnicidio, que podría llevarlo a ser condenado a cadena perpetua; dos relacionados con el uso y transporte de armas de fuego, y un cuarto por agresión a un agente.
El hombre, de 31 años, fue detenido el pasado 26 de abril tras burlar un control de seguridad e intentar irrumpir, armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, en el salón de un hotel de Washington donde se celebraba la cena.
En el lugar también estaban presentes la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, J. D. Vance; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y otras autoridades.
Este ingeniero y profesor de California burló corriendo un control de seguridad y se cree que disparó contra un agente antes de ser reducido por las fuerzas del orden.
Minutos antes del incidente, Allen envió un escrito a sus familiares en el que afirmaba que su objetivo eran miembros de la Administración de Trump.
Su intento de entrar en el salón donde se celebraba el evento desató un tiroteo con los agentes de seguridad que no dejó víctimas, pero obligó a evacuar al presidente y a miembros de su Gabinete.
Inicialmente fue imputado de tres cargos y se agregó un cuarto por supuesta agresión a un agente como parte de una acusación revisada presentada por la Fiscalía del Distrito de Columbia ante un gran jurado, el órgano encargado de determinar si existe causa probable para procesar formalmente a un sospechoso en el sistema judicial del país.
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