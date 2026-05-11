¿Cuántos cargos tiene en contra? Cole Allen, sospechoso de intentar asesinar a Donald Trump, se declara no culpable

Cole Allen, el sospechoso de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante una cena de corresponsales en la Casa Blanca, se declaró no culpable este 11 de mayo de los cuatro cargos en su contra.

La declaración de Allen se dio durante una comparecencia ante un tribunal en Washington, mientras el sospechoso permanece detenido.

Los cuatro cargos que enfrenta Allen son uno por intento de magnicidio, que podría llevarlo a ser condenado a cadena perpetua; dos relacionados con el uso y transporte de armas de fuego, y un cuarto por agresión a un agente.

El hombre, de 31 años, fue detenido el pasado 26 de abril tras burlar un control de seguridad e intentar irrumpir, armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, en el salón de un hotel de Washington donde se celebraba la cena.

En el lugar también estaban presentes la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, J. D. Vance; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y otras autoridades.

Cole Tomas Allen pleaded not guilty on Monday to charges that he attempted to kill President Trump and fired a shotgun at a Secret Service officer who tried to stop the attack at the White House Correspondents dinner. https://t.co/6McfBe7Sgu — The Washington Post (@washingtonpost) May 11, 2026

Este ingeniero y profesor de California burló corriendo un control de seguridad y se cree que disparó contra un agente antes de ser reducido por las fuerzas del orden.

Minutos antes del incidente, Allen envió un escrito a sus familiares en el que afirmaba que su objetivo eran miembros de la Administración de Trump.

🔴 The man accused of trying to assassinate Donald Trump at the White House correspondents’ dinner has denied all charges.



Cole Allen pleaded not guilty to trying to kill the US president at the event at a Hilton hotel in Washington on April 25.



🔗: https://t.co/eMjPTMZkMB pic.twitter.com/nTkh4QLYxH — The Telegraph (@Telegraph) May 11, 2026

Su intento de entrar en el salón donde se celebraba el evento desató un tiroteo con los agentes de seguridad que no dejó víctimas, pero obligó a evacuar al presidente y a miembros de su Gabinete.

Inicialmente fue imputado de tres cargos y se agregó un cuarto por supuesta agresión a un agente como parte de una acusación revisada presentada por la Fiscalía del Distrito de Columbia ante un gran jurado, el órgano encargado de determinar si existe causa probable para procesar formalmente a un sospechoso en el sistema judicial del país.

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