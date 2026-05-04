¿La jueza se disculpó? por qué Cole Allen, acusado de intentar asesinar a Trump, es retirado de una celda de aislamiento

Cole Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante una cena de corresponsales de la Casa Blanca, habría sido retirado de una celda de aislamiento y trasladado a una ordinaria.

Allen, de 31 años, había sido recluido en una prisión de California, en concreto en una con vigilancia por supuestos riesgos de suicidio. Esta decisión provocó que la defensa del hombre presentara una denuncia en la que afirmaba que este tipo de reclusión era "innecesaria".

Según los documentos judiciales, la defensa de Allen pidió anular la audiencia prevista para este 4 de mayo sobre las condiciones de reclusión de su cliente, al afirmar que no estaba bajo el programa de prevención de suicidio.

Sin embargo, la jueza Zia Faruqui, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, denegó la petición y, aunque ordenó retirar a Allen de la celda de aislamiento, dijo que mantendrá la audiencia porque se presentan "serias preocupaciones sobre el aislamiento injustificado".

Faruqui también se disculpó con Allen por las condiciones a las que fue sometido en prisión.

"Lo siento. Sea lo que sea por lo que haya pasado, le pido disculpas", dijo la jueza, según relatan medios locales como CNN.

🇺🇸‼️| ATENCIÓN — El juez federal Zia Faruqui pidió disculpas públicamente a Cole Allen, el principal sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, tras calificar de "extremadamente perturbador" su trato en prisión. Faruqui cuestionó el uso de… pic.twitter.com/4i92ZOJgGH — RAV Español (@RAVEspanol) May 4, 2026

La jueza también comparó las condiciones en las que se encontraba Allen con las de los acusados del asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, quienes fueron encerrados en la misma cárcel hasta que Donald Trump les concedió un indulto.

Allen, de 31 años y residente en California, estuvo encerrado desde su detención en una celda acolchada de la prisión de Washington, con luz permanente y aislamiento total, bajo vigilancia continua para prevenir suicidio, con restricciones estrictas de movimiento y sin acceso a teléfono.

Allen fue detenido el pasado 26 de abril tras burlar un control de seguridad e intentar irrumpir, armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, en el salón de un hotel de Washington donde se celebraba la cena, con presencia de Trump; la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, J. D. Vance; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y otras autoridades.

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