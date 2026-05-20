Cuántos evacuados por hantavirus hay en EE. UU. y cuánto tiempo permanecerán en cuarentena

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron este 20 de mayo que las 18 personas evacuadas en ese país desde las islas Canarias, luego de viajar en el crucero donde se registró un brote de hantavirus, permanecerán en cuarentena obligatoria hasta el 31 de mayo.

Las personas en cuarentena son 17 ciudadanos estadounidenses y un británico residente en Estados Unidos, quienes permanecerán en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska.

Dicho centro, según las autoridades, es considerado el único financiado por el Gobierno federal.

"El liderazgo del Gobierno de EE. UU. tomó la decisión de que los pasajeros se queden en Nebraska hasta el 31 de mayo, cuando concluye el período de 21 días de vigilancia", dijo recientemente David Fitter, encargado de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Dos de los 18 evacuados fueron trasladados durante unos días al Centro Médico de la Universidad Emory, en Atlanta, Georgia, pero posteriormente fueron llevados a Nebraska.

Fitter enfatizó que, hasta el momento, no ha habido ningún caso positivo de hantavirus en Estados Unidos y que el riesgo para la población es "bajo".

El MV Hondius, con 147 pasajeros y tripulantes, llegó a Canarias el pasado 10 de mayo, tras un periplo que comenzó en Ushuaia, Argentina, y que los llevó a varias islas en el Atlántico, durante el cual aparecieron varios casos de hantavirus que han causado tres muertes.

Los 18 estadounidenses evacuados desde las islas españolas regresaron a Estados Unidos el lunes 11 de mayo, en la madrugada.

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