Cuenta regresiva de Artemis II comienza el lunes: así se prepara la misión

Este lunes 30 de marzo empieza la cuenta regresiva para el lanzamiento de Artemis II, según la NASA, que indicó que estima un 80% de probabilidad de buen clima para el despegue previsto el miércoles. El cohete llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna.

Especialistas de la agencia espacial estadounidense afirmaron este domingo en una conferencia que todo está "listo" desde el punto de vista técnico para el lanzamiento, programado para el miércoles, desde el Centro Espacial Kennedy.

Por ahora, solo les preocupa la posibilidad de que nubes y vientos impidan el despegue en Cabo Cañaveral, desde donde comenzará la misión de 10 días alrededor de la Luna, la primera en su tipo desde hace más de 50 años.

"Nos estamos acercando mucho y estamos listos. Ya tuvimos nuestra revisión de preparación de vuelo hace un par de semanas y, desde entonces, todas nuestras operaciones han resultado sin contratiempos", declaró Lori Glaze, administradora asociada de la Misión de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA.

Algunos de los detalles finales incluyen la revisión médica de los cuatro tripulantes y la evaluación de las condiciones para abortar la misión en caso de emergencia, expresó la funcionaria.

Aun así, la administradora asociada aseveró que el sábado ya tuvieron una reunión con un informe previo a la cuenta atrás, lo que representa el "último paso" para comenzar el conteo final y fue el "más limpio que jamás haya tenido" la NASA.

Los funcionarios destacaron que los equipos ya prepararon el cohete para el lanzamiento, que estaba previsto hace casi dos meses, pero se retrasó por problemas técnicos y climáticos, por lo que el vehículo regresó al edificio de ensamblaje el 21 de febrero, horas después del ensayo general previo al despegue.

Momentos antes de esta conferencia, el comandante de la misión, el astronauta Reid Wiseman, se declaró "listo" y "relajado" para el lanzamiento, pese a reconocer que están preparados por si no se concreta en estos días.

"Estamos listos para salir, el equipo está preparado para ir y el vehículo está preparado para partir", matizó Wiseman. "Puede ser que salgamos a la plataforma y tengamos que intentarlo unas pocas veces más, y estamos 100% listos para ello", agregó.

Wiseman interactuó por última vez de forma virtual con el público junto a sus compañeros estadounidenses, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch, así como el canadiense Jeremy Hansen, quienes comenzaron su cuarentena desde el viernes.

Esta es la segunda misión de Artemis tras el vuelo no tripulado del 2022, y precede a las siguientes, en las que astronautas volverán a pisar suelo lunar en el 2028 y comenzarán el establecimiento de una presencia permanente en el satélite natural, así como la construcción de la estación orbital Gateway.