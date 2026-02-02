De que trata la tradición de la marmota Punxsutawney Phil y cuántas semanas más de invierno prevé para EE. UU.

Este 2 de febrero, en una pequeña localidad de Pittsburgh, Pensilvania, se llevó a cabo la famosa tradición de la marmota Punxsutawney Phil, la cual predice el clima en EE. UU. y cuántas semanas de invierno le quedan al país.

El roedor, que tiene un método curioso para pronosticar el clima, anunció que el invierno en Estados Unidos continuará por seis semanas más.

Todo ocurre en la pequeña madriguera de Phil, ubicada en Gobbler's Knob, a donde acuden numerosas personas que no quieren perderse el pronóstico del animal.

De acuerdo con el ritual, si la marmota Phil ve su sombra al salir de su madriguera, situada en el tronco de un árbol, significa que el invierno continuará.

De lo contrario, si Phil no ve su sombra, la primavera llegará antes a EE. UU., según la tradición.

Este peculiar evento tiene sus inicios en 1887, y durante 139 años Phil ha cautivado a pobladores y turistas por sus pronósticos, de los cuales, según medios estadounidenses, tiene un índice de acierto de casi 40%.

Punxsutawney Phil saw his shadow, predicting six more weeks of winter. #GroundhogDay pic.twitter.com/Uky7fg1UBr — The Weather Channel (@weatherchannel) February 2, 2026

Medios locales afirman que Phil ha visto su sombra en 109 ocasiones.

Esta festividad, que tiene sus orígenes en las tradiciones agrícolas europeas, se volvió mundialmente famosa por la película de 1993 El Día de la Marmota, protagonizada por Bill Murray.

Gobbler's Knob no es el único lugar donde se celebra esta tradición, ya que este lunes también se conmemoró el Día de la Marmota en Staten Island, Ciudad de Nueva York.

'THERE IS A SHADOW': Punxsutawney Phil predicts six more weeks of winter after emerging from a tree stump in Pennsylvania. pic.twitter.com/3EmMsMarJC — Fox News (@FoxNews) February 2, 2026

De acuerdo con la marmota de Nueva York, habrá seis semanas más de invierno en EE. UU.

