Demócratas buscan revertir orden de Trump de finalizar extensión de permisos de empleo para inmigrantes

Varios legisladores demócratas presentaron este 12 de diciembre una resolución que busca revertir una orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que finaliza las extensiones automáticas de los permisos laborales para inmigrantes.

Según los legisladores, esta decisión pondría en riesgo a los extranjeros de perder sus empleos mientras esperan las renovaciones correspondientes.

La orden fue emitida el pasado 30 de octubre por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), y ponía fin a las extensiones automáticas para 18 categorías de permisos de trabajo.

Entre esos permisos se encontraban los otorgados a personas con estatus de refugiado, asilo o Estatus de Protección Temporal (TPS), así como a cónyuges de no inmigrantes con visa H-1B.

El senador demócrata por California, Alex Padilla, encabeza la propuesta junto con la coalición demócrata.

Los legisladores señalan que, antes de esta medida, las personas que residían legalmente en EE. UU. y solicitaban la renovación de su permiso laboral recibían una extensión automática mientras el USCIS procesaba su solicitud.

Advierten que, si la norma de Trump entra en vigor, podría afectar casi el 87% de las renovaciones pendientes de autorización de empleo.

“La norma contraproducente de la Administración para negar las extensiones automáticas de los permisos de trabajo obligaría a las personas que ya han sido examinadas a perder su capacidad para seguir trabajando”, afirmó Padilla en un comunicado.

Además de Padilla y de la senadora por Nevada, Jacky Rosen, la resolución cuenta con el respaldo de los senadores demócratas Michael Bennet, Chris Coons, Catherine Cortez Masto, Dick Durbin, Angus King, Adam Schiff, Jeanne Shaheen, Chris Van Hollen y Peter Welch.

