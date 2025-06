Denuncian el arresto de periodista salvadoreño durante protestas en Georgia, EE. UU.

Guevara consiguió una fianza, pero no puede abandonar todavía la cárcel del condado de DeKalb porque tiene una retención migratoria (‘immigration hold’) de ICE, lo que implica que la agencia tiene 48 horas para ir a recogerlo y su permanencia en el país es incierta, expuso su colaboradora Alondra Madrigal.

“Mario sí pudo agarrar una fianza, una fianza para salir, pero como él tiene una retención de migración, obviamente no puede salir de la cárcel, pero esperemos que pueda salir”, declaró Madrigal en una transmisión en Facebook con la firma de abogados Diaz & Gaeta, que representa al comunicador.

Guevara, con más de 780 mil seguidores en Facebook y fundador del canal digital MG News, transmitía una de las manifestaciones del movimiento ‘No Kings’ (no reyes) en Chamblee, en la zona metropolitana de Atlanta, donde policías del condado de DeKalb lo interceptaron.

El comunicador reportó que las autoridades avanzaban hacia él, por lo que colocó su teléfono en el suelo y exclamó que era un periodista cubriendo la protesta, pero los oficiales lo arrestaron y lo acusaron de tres cargos: caminar en una via vehicular, obstrucción de agentes de seguridad y reunión ilícita.

El abogado del periodista, Zacharias Gaeta, expuso en la transmisión de Facebook en MG News que no considera que los cargos sean serios, además de que la detención quedó grabada en directo, aunque no detalló cuál sería el futuro migratorio del comunicador.

