Deportaciones de EE. UU. a terceros países: qué son, cómo funcionan y a dónde envían a los migrantes

El gobierno de Donald Trump en Estados Unidos ha ampliado en la última semana y media las deportaciones de migrantes a terceros países y ha enviado a cubanos, venezolanos, nicaragüenses, afganos, iraníes, nepalíes y turcos a países africanos, según documentos obtenidos por la cadena NBC News.

En los últimos 10 días, Washington envió, en tres vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a más de cien migrantes a ocho países africanos: Burundi, Camerún, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Liberia, Ruanda y Sierra Leona.

Los archivos revelaron que algunas personas eran ciudadanas de países africanos, pero ninguno de los deportados fue enviado a su país de origen.

CBS News explica que entre los deportados había personas con antecedentes penales, además de infracciones migratorias. Muchos de ellos carecían de antecedentes, más allá de encontrarse en situación irregular en Estados Unidos.

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Más de 30 países han alcanzado acuerdos para recibir a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos, incluidos El Salvador, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Paraguay.

Desde su retorno a la Casa Blanca, en enero del 2025, Donald Trump ha buscado este tipo de pactos para aumentar el número de deportaciones, una de sus promesas electorales.

De acuerdo con datos del Panel de Deportaciones a Terceros Países de Mobile Pathways, citados por NBC News, entre noviembre del 2025 y mayo del 2026 se emitieron 30 mil 238 órdenes de deportación a países donde los migrantes no tienen vínculos familiares, culturales o comunitarios.

El incremento se aceleró en los primeros meses del 2026, en comparación con noviembre del 2025, cuando se registraron 244 órdenes. En febrero, la cifra ascendió a 7,933 y, en marzo, a 8,844, que representan el 55% de las órdenes.

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En ese entonces, Ecuador concentró seis de cada 10 órdenes, con 18,194 casos, incluidos venezolanos, mexicanos, colombianos, cubanos y guatemaltecos.

Honduras acumuló inicialmente 7,281 órdenes durante ese período, pero la cifra disminuyó a medida que aumentaron los envíos a Ecuador y Uganda apareció como un destino relevante, con 2,718 órdenes.

Más de 1,200 hondureños fueron enviados a Ecuador, mientras que cerca de 1,900 ecuatorianos fueron enviados a Honduras.