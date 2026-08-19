Guatemala ha recibido a 2,284 mexicanos deportados de EE. UU.: Arévalo dice que permanecen menos de 24 horas y descarta “tercer país seguro”

El presidente Bernardo Arévalo confirmó este 19 de agosto que Guatemala recibe a ciudadanos mexicanos deportados desde Estados Unidos, luego de que medios internacionales informaran sobre el traslado de estas personas hacia países centroamericanos.

Durante La Ronda, efectuada después de la inauguración del paso a desnivel de la calzada Roosevelt, Arévalo explicó que los mexicanos llegan en los mismos vuelos que transportan a guatemaltecos retornados y que ingresan al país en calidad de tránsito.

Según el mandatario, el Gobierno coordina con las autoridades migratorias mexicanas para que estas personas ingresen a México en menos de 24 horas después de su llegada a Guatemala.

“No hay ninguna permanencia, no hay ningún refugio”, afirmó Arévalo. También descartó que el procedimiento corresponda a una figura que pueda constituir un tercer país seguro, debido a que los ciudadanos mexicanos permanecen temporalmente en Guatemala antes de continuar hacia su país.

El presidente agregó que los gastos relacionados con estos traslados son cubiertos por el Gobierno de México o, en determinados casos, por el Gobierno de Estados Unidos.

¿Cuántos mexicanos deportados han llegado a Guatemala?

Durante la conferencia, el Ejecutivo precisó que 2,284 ciudadanos mexicanos han llegado a Guatemala en lo que va del 2026. Posteriormente se aclaró que 15 mexicanos llegaron durante el 2025.

Arévalo indicó que es durante el 2026 cuando este procedimiento se ha efectuado de manera más constante y se han hecho las coordinaciones con el Gobierno mexicano para conducir a estas personas hacia su país.

La declaración presidencial aporta datos que hasta ahora no habían sido precisados oficialmente, entre ellos la cantidad de mexicanos recibidos, cuánto tiempo permanecen en Guatemala y cómo continúa su traslado hacia México.

Reportes internacionales habían advertido de los traslados

Antes de la confirmación de Arévalo, medios internacionales habían informado que Estados Unidos estaba trasladando por vía aérea a ciudadanos mexicanos hacia Guatemala y Honduras, en lugar de devolverlos directamente a México.

Según información publicada por CBS News, que citó a dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés), la medida buscaba alejar a los deportados de la frontera entre México y Estados Unidos como una forma de disuadir nuevos intentos de migración irregular.

La información había generado interrogantes porque no se conocía oficialmente cuántos mexicanos habían llegado a Guatemala, bajo qué condición ingresaban ni cuánto tiempo permanecían en el territorio nacional. Parte de esas dudas fueron respondidas ahora por Arévalo.

El Gobierno mexicano, por su parte, había manifestado a CBS News que no existía un acuerdo con Estados Unidos para deportar a sus ciudadanos a un tercer país y sostuvo que adopta las medidas necesarias para garantizar el retorno de sus nacionales a México.

Arévalo descarta que Guatemala funcione como “tercer país seguro”

La discusión también había reavivado cuestionamientos sobre la posibilidad de que Guatemala funcionara como un tercer país seguro, luego de informaciones surgidas en el 2025 acerca de acuerdos migratorios entre Guatemala y Estados Unidos.

Arévalo afirmó que los mexicanos deportados que llegan a Guatemala permanecen únicamente en tránsito y descartó que el mecanismo corresponda a la figura de “tercer país seguro”. (Foto: Prensa Libre, Gobierno de la República de Guatemala).

Arévalo rechazó que el procedimiento aplicado a los mexicanos tenga esa naturaleza.

“Es una escala de tránsito”, explicó el mandatario. Según su versión, las personas no permanecen en Guatemala ni son recibidas como refugiadas, sino que el Gobierno coordina con las autoridades mexicanas para que continúen hacia ese país.

El presidente tampoco identificó durante esa respuesta un acuerdo específico con Estados Unidos que sustente el mecanismo, pese a que una periodista le preguntó bajo qué acuerdo se había establecido y cuándo fue negociado. Su explicación se centró en la condición de tránsito y en la coordinación con las autoridades mexicanas.

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