Detienen al expresidente panameño José Gabriel Carrizo al regresar de Guatemala, donde buscaba juramentarse en el Parlacén

El exvicepresidente panameño José Gabriel Carrizo fue detenido este 27 de enero en el aeropuerto internacional de Tocumen, al arribar desde Guatemala, donde había intentado juramentarse como diputado del Parlacén, acto que le habría otorgado inmunidad.

(FILES) Panama's Vice President (2019-2024) and presidential candidate, Jose Gabriel Carrizo, speaks during his campaign closing rally in Panama City on May 1, 2024. Carrizo was arrested for alleged unjustified enrichment on January 27, 2026 at Tocumen International Airport, on arrival from Guatemala, where he had attempted to be sworn in to the Central American Parliament (Parlacen). (Photo by JOHAN ORDONEZ and Johan ORDONEZ / AFP)

El 1 de mayo del 2024, José Gabriel Carrizo, entonces vicepresidente de Panamá (2019-2024) y candidato presidencial, cerró su campaña en Ciudad de Panamá. (Foto: Prensas Libre, AFP).

José Gabriel Carrizo, exvicepresidente de Panamá durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), fue detenido este martes en el aeropuerto internacional de Tocumen, tras regresar desde Guatemala, donde buscaba juramentarse como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), cargo que le habría otorgado inmunidad judicial.

Carrizo fue aprehendido por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en cuanto descendió del avión y, según imágenes difundidas por medios locales, fue esposado y escoltado hasta un vehículo oficial para su traslado a una sede policial.

Intento de juramentarse en Guatemala

Carrizo se encontraba en Guatemala desde el 17 de enero. Según explicó en un video difundido en redes sociales, pretendía juramentarse como diputado del Parlacen, un derecho que le corresponde como exvicepresidente.

De haberse concretado la juramentación, habría adquirido fuero, lo que implicaba que su caso pasara a la Corte Suprema de Justicia, en lugar de seguir en el Ministerio Público. No obstante, decidió regresar a Panamá antes de asistir al acto protocolario.

La orden de aprehensión

La Fiscalía Superior Anticorrupción había solicitado su captura el lunes 26 de enero, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado. La orden fue girada por la fiscal Adela Cedeño al comisionado César Pittí, director de la DIJ.

El exfuncionario fue trasladado primero a la fiscalía y luego a una sede de detención preventiva, en espera de una audiencia de imputación. El Ministerio Público investiga el supuesto incremento no justificado de su patrimonio durante su paso por el Ejecutivo.

Según las autoridades:

  • La Contraloría detectó más de un millón de dólares en cuentas y propiedades.
  • En octubre de 2025 se ordenó el secuestro de bienes por US$1.3 millones.
  • El origen de los fondos presentaría inconsistencias con los ingresos declarados.
  • Existen al menos tres procesos abiertos por el mismo motivo.

Trayectoria política y contexto actual

Carrizo fue ministro de la Presidencia y presidió el Consejo de Gabinete. En 2024, se postuló a la presidencia por el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), sin éxito. Su captura ocurre en un contexto de investigaciones a otros altos exfuncionarios del gobierno de Cortizo, también vinculados a presuntos actos de corrupción.

