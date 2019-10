Elías Keller, pianista de 12 años, es considerado un genio de la música

A los seis años empezó a recibir clases y a los ocho fue aceptado en la escuela de música Mozarteum. Su talento lo ha llevado en varios escenarios del mundo.

“Cuando toqué este instrumento por primera vez, fue como enamorarme; fue una sensación poco común, fue… único”, dijo Keller.

Karin Keller, madre de Elias, expresó su alegría por el talento de su hijo, pero también su preocupación por las responsabilidades que asume a tan temprana edad.

“Es su pasión, y por su puesto quiero apoyarlo. Pero más de un anoche me quita el sueño porque me pregunto, si no será demasiado para él”.

Contenido relacionado

>Yahaira Tubac irradia su talento frente al piano

>Cantante guatemalteca Adriana González gana el concurso de ópera mundial Operalia

>El filme “Temblores” triunfa en Estados Unidos y gana su séptimo premio