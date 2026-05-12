“Disparó de forma errática”: Videos muestran tiroteo en una carretera de Boston y que dejó dos heridos

Medios estadounidenses informaron el pasado 11 de mayo sobre un tiroteo ocurrido en Boston, Massachusetts, que dejó dos personas gravemente heridas.

De acuerdo con NBC Boston, que citó una denuncia penal redactada por un agente de la Policía Estatal de Massachusetts, se revelaron más detalles sobre el tirador, el lugar donde ocurrió el ataque y la respuesta de las autoridades.

El responsable del tiroteo, según el medio, fue identificado como Tyler Brown, quien enfrenta ocho cargos, dos de ellos por intento de asesinato con arma de fuego.

Además, la fiscal de distrito del condado de Middlesex, Marian Ryan, señaló que Brown, armado con un fusil, “empezó a disparar de forma activa y errática contra varios vehículos que se encontraban en una carretera”.

En redes sociales también empezaron a publicarse varios videos del momento del tiroteo, en donde el hombre, vestido con ropa negra, empieza a disparar con un rifle en una carretera.

El tiroteo ocurrió en el área de Memorial Drive y River Street. A causa del ataque, dos personas resultaron gravemente heridas.

La denuncia citada por NBC Boston recoge las declaraciones de un agente de libertad condicional de Massachusetts que conocía a Brown.

El agente afirmó que estaba preocupado por Brown, debido a que consumía drogas como crack, y que antes del tiroteo lo llamó para decirle que “había recaído y estaba dispuesto a quitarse la vida”.

El policía añadió que Brown era dueño de un rifle de asalto y que habló con una persona conocida del sospechoso, quien le dijo que el hombre “estaba fuera de sí” y que se había drogado la noche anterior al tiroteo.

“El agente de libertad condicional finalmente localizó a Brown a las 12.08 horas y dijo que se dio cuenta de que algo no iba bien. Dijo que Brown estaba expresando ideas suicidas, por lo que llamó al 911 y a su supervisor”, señaló NBC Boston.

El medio agregó que el agente sostuvo una breve videollamada con Brown, la cual duró menos de un minuto, hasta que el hombre comenzó a caminar por Memorial Drive y disparó con su rifle contra varios vehículos.

Cuando llegaron los agentes, Brown también les disparó, hasta que fue neutralizado por la Policía y un civil que empezó a dispararle al atacante.

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