¿La hija menor es sospechosa? El caso de la pareja y la persona mayor halladas sin vida en una casa de Carolina del Norte

Una adolescente de 16 años fue señalada por las autoridades de Carolina del Norte de asesinar a sus padres y a su abuela, en complicidad con un supuesto hombre de 28 años.

De acuerdo con información de Univisión, la noche del pasado 7 de mayo las autoridades ingresaron en una vivienda ubicada en Fairview, Carolina del Norte, luego de que una llamada alertara que los habitantes no habían mostrado señales de actividad durante varios días.

Cuando entraron, las autoridades encontraron los cuerpos de dos adultos —un hombre y una mujer—, así como el de una adulta mayor. Todas las víctimas presentaban heridas de bala.

Posteriormente, las autoridades identificaron a las víctimas como Travis Eugene Grant, de 41 años; su esposa, Kimberly Michelle Grant, de 42, y Sharon Harwood Grant, de 66.

Según Univisión, las autoridades anunciaron cargos contra la hija de la pareja fallecida, identificada como Star Grant.

🚨 FAMILY EXECUTED INSIDE HOME — TEEN GIRL & 28-YEAR-OLD BOYFRIEND CHARGED WITH TRIPLE MURDER 🚨



North Carolina — A horrifying case out of Buncombe County has left an entire family dead and two suspects behind bars.



Authorities say 16-year-old Star Grant and her 28-year-old… pic.twitter.com/yMIFIjs8m9 — Death, Lies & Alibis Podcast (@DAlibis64060) May 9, 2026

Además de la adolescente, las autoridades anunciaron cargos contra un hombre de 28 años llamado Devan Loving, presunto cómplice del triple crimen.

De acuerdo con declaraciones del mayor John Ledford, de la Oficina del Sheriff del condado de Buncombe, “ella es la hija de la pareja y la nieta de la adulta mayor fallecida”.

“Yo no lo creía”, dijo una vecina sobre Star Grant, la adolescente de 16 años acusada junto a un hombre de 28 de asesinar a sus padres y a su abuela en Carolina del Norte. https://t.co/CrSWkEkDym pic.twitter.com/Fa6VOijs4l — N+ UNIVISION NORTH CAROLINA (@nmasunivNC) May 9, 2026

“Los detectives descubrieron que Star Grant, de 16 años, había desaparecido de su domicilio y recibieron información de que podría encontrarse en la zona de Gatlinburg, Tennessee, con Devan Loving”, habría dicho el sheriff Quentin Miller, según Univisión.

Las autoridades indicaron que la menor y el hombre fueron detenidos en Gatlinburg, Tennessee, y, según Univisión, fueron acusados de tres cargos de asesinato en primer grado y uno de conspiración para cometer asesinato.

El medio señala que la joven, pese a tener 16 años, será procesada como adulta.

También refiere que el asesinato es considerado un delito grave de clase A, el cual puede conllevar la pena de muerte o cadena perpetua.

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