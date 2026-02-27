Por qué una mujer abandonó su casa por 24 años en Carolina del Norte y fue arrestada tras reaparecer

El 23 de febrero se registró el arresto de una mujer de 62 años en Carolina del Sur, quien reapareció tras abandonar su hogar durante 24 años.

La mujer fue identificada como Michele Hundley Smith y, según medios como Univisión, fue detenida cerca de la frontera con Carolina del Norte.

El medio cita a la Oficina del Sheriff del Condado de Rockingham, cuyos representantes afirman que Michele tenía una orden de arresto por no comparecer ante un tribunal.

Esto se debe, de acuerdo con las autoridades, a que Michele tenía un cargo por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol en noviembre del 2001.

Los hechos habrían causado que la mujer desapareciera cuando efectuaba compras navideñas ese año.

Está previsto que Smith comparezca ante el Tribunal de Distrito del condado de Rockingham el 26 de marzo, según medios internacionales como WFMY News.

Difunden fotografía de madre que se creía desaparecida en Carolina del Norte tras su detención por un cargo pendiente de hace 24 años.

Michele Hundley Smith fue localizada con vida y arrestada en el Condado de Robeson por un caso ocurrido en 2001. pic.twitter.com/xonnARKqyf — N+ UNIVISION NORTH CAROLINA (@nmasunivNC) February 27, 2026

El sheriff del condado, Sam Page, afirmó que las autoridades obtuvieron información sobre el paradero de Smith, la cual fue actualizada en una base de datos nacional.

La Policía encontró a Smith en Carolina del Norte, y los nuevos registros indican que vivía en St. Pauls, a casi 32 kilómetros al sur de Fayetteville.

"Smith declaró a los investigadores que se fue en 2001 debido a una disputa doméstica en curso", afirma el medio WFMY News.

Sin embargo, las autoridades no encontraron denuncias previas de violencia doméstica ni evidencias.

Finalmente, en redes sociales se han compartido fotografías de Smith antes y después de desaparecer, en las que se evidencia un cambio en su aspecto físico.

Lea también: Los detalles de una persecución del ICE en Newark que terminó en un choque que dejó varios heridos