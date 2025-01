Donald Trump y el consumo del alcohol: ¿Cuál es la razón por la que no toma?

Antes de ser conocido internacionalmente por su carrera política como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump se había popularizado en los Estados Unidos por su agitada vida personal como multimillonario, donde fue condenado por falsificación de documentos públicos y llevado a tribunales por su conducta sexual desordenada.

Sin embargo, a pesar de ser repudiado por miles de personas por sus cientos de expresiones racistas, machistas o groseras, hay un aspecto poco conocido del mandatario estadounidense que ha sido alabado por los grupos más conservadores: Rechaza el consumo del alcohol, por lo que ha pasado la mayor parte de su vida abstemio.

“Nunca he bebido y no tengo deseo de hacerlo, no me interesa. Recuerdo mis días en la universidad, todo el mundo bebía y eso era algo normal, pero yo era anormal; por lo que prácticamente desde que mis hijos comenzaron a hablar, yo les decía que no consumieran drogas, ni alcohol", señaló Trump durante una entrevista en el 2015.

Con el paso de los años, el republicano incluso ha reconocido en más de una ocasión que ni siquiera le gusta el olor del alcohol; sin embargo, aunque muchas personas creen que el presidente no toma por motivos religiosos, la verdadera razón surgió tras una experiencia familiar en su niñez, que de acuerdo con él, lo marcó para siempre.

¿Por qué Donald Trump no consume alcohol?

El padre del actual presidente de los Estados Unidos, Fred Trump, fundó un imperio en la industria de la construcción de viviendas estadounidenses durante los años cincuenta, y la persona que estaba destinada a heredar la empresa familiar era el hermano mayor del mandatario republicano, Freddy Trump, 8 años mayor que Donald.

Fred soñaba que sus hijos (Freddy, Donald y Robert) continuaran e hicieran crecer su empresa inmobiliaria, sin embargo, el mayor de los hermanos tenía otro sueño para su vida, ser piloto de aviones comerciales: "Mi padre quería que mi hermano fuera un matador invulnerable, pero él era lo opuesto a eso", señaló el magnate en el 2014.

Durante una entrevista con el periódico estadounidense, The Washington Post, el presidente indicó que su hermano mayor siempre estaba leyendo libros de aviación, con la esperanza de cumplir su sueño: "Yo le decía que estaba perdiendo el tiempo, con mi padre lo molestábamos y le decíamos que iba a ser un chofer del cielo", agregó Trump.

A pesar de las burlas y el desprecio de su familia, Freddy optó por dedicarse a su pasión; desafortunadamente, el rechazo de su padre afectó su autoestima y lo llevó a refugiarse en el alcohol: "Creo que yo era demasiado joven para darme cuenta de lo que estaba pasando, claramente estaba hundido en la depresión", añadió el presidente.

"El alcoholismo terminó arruinándolo por completo. Él era tan guapo y yo vi el efecto que el alcohol tuvo en él, incluso físicamente, eso tuvo un gran impacto en mí", reconocío Donald Trump, al recordar el fallecimiento de su hermano Freddy, quien murió a los 41 años tras sufrir un ataque cardíaco causado por su consumo alocohólico.

"Lamento haberlo presionado, dirigir el negocio familiar era algo que nunca iba a querer, simplemente no era lo suyo. Creo que el error que cometí fue dar por sentado que a todos les gustaba hacer eso. Freddy fue un gran tipo, con la mejor personalidad, mucho mejor que la mía”, comentó el magnate, cuando aún no había sido presidente.