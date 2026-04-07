Durante una fiesta de pascua: Los detalles del hallazgo de supuestos restos humanos en un parque de Los Ángeles

Las autoridades de Long Beach, Los Ángeles, investigan el caso de supuestos restos humanos hallados durante una festividad de Pascua en un parque público.

De acuerdo con información de medios como Univisión, el hecho ocurrió el pasado 5 de abril en el parque DeForest, un área cercana al río Los Ángeles y a la autopista 710.

Las autoridades señalan que todo ocurrió cuando varios niños participaban en una actividad que consistía en encontrar huevos de Pascua.

Según Univisión, una de las familias que participó en la actividad alertó a las autoridades aproximadamente a las 17.00 horas por el hallazgo de un supuesto cráneo enterrado.

Tras la alerta, el Departamento de Policía de Long Beach inició un operativo en el parque para encontrar más restos e iniciar la investigación para determinar su origen.

BREAKING | Human Remains Found in Park 🚨

During an Easter egg hunt in DeForest Park yesterday, someone found what appeared to be a small skull. stay safe and #ProtectTheWorld with Citizen 📲



📍Long Beach, CA pic.twitter.com/jKgUV8qnVr — Citizen (@CitizenApp) April 6, 2026

Univisión afirma que, de forma preliminar, los reportes apuntan a que los restos hallados durante la actividad corresponderían a un menor de edad, pero la información no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades.

Durante la investigación, las autoridades también solicitaron el apoyo de la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles.

An investigation is underway in Long Beach, California, after a family discovered possible human remains during an Easter egg hunt. https://t.co/pAVddFR1hX — CBS News (@CBSNews) April 6, 2026

Hasta el momento, las autoridades han mantenido los detalles del caso bajo reserva, mientras continúan las investigaciones.

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