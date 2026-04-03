Trump impone aranceles del 100% a los medicamentos de las empresas que no hayan bajado los precios

Los fabricantes de productos farmacéuticos patentados pueden escapar del impuesto de importación aceptando unirse al programa de “nación más favorecida” del presidente para reducir los precios de los medicamentos estadounidenses o estableciendo nuevas fábricas para atender al mercado estadounidense, según un alto funcionario de la administración, que informó a los periodistas bajo condición de anonimato.

Las empresas que acepten construir nuevas plantas en Estados Unidos enfrentarán aranceles del 20 por ciento durante la construcción, que debe completarse antes de que Trump deje el cargo.

La administración espera que "la mayor parte" de los medicamentos patentados consumidos por los estadounidenses se produzcan en Estados Unidos, dijo el funcionario. "Necesitamos asegurarnos de que nuestro suministro de drogas esté protegido, sea seguro y sea nacional", dijo el funcionario.

Algunos medicamentos importados enfrentarán aranceles mucho más bajos según los acuerdos comerciales que Trump negoció con cinco socios comerciales de Estados Unidos.

Los productos de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Suiza se enfrentarán a impuestos del 15 por ciento, mientras que los medicamentos del Reino Unido, que fue el primero en firmar un acuerdo con Trump, se verán afectados por un arancel del 10 por ciento.

La Casa Blanca ha llegado a acuerdos con 13 fabricantes de medicamentos y espera cerrar pronto otros cuatro, dijo el funcionario.

Las empresas ya se han comprometido a invertir 400.000 millones de dólares en nuevas plantas en Estados Unidos, dijo el funcionario. El jueves, el presidente firmó una orden ejecutiva que formaliza el nuevo régimen arancelario, que está diseñado para incentivar a otros fabricantes de medicamentos a bajar los precios.

Por otra parte, Trump ordenó cambios para simplificar los aranceles actuales sobre los metales industriales. Ambas acciones muestran que la Casa Blanca no se doblega ante las preocupaciones de los estadounidenses sobre el alto costo de la vida, incluso cuando se espera que la guerra en Irán agrave la inflación y se acerquen las elecciones de mitad de período de noviembre.

El presidente también continúa afinando su régimen arancelario a raíz del fallo de la Corte Suprema que invalidó la mayoría de los impuestos a las importaciones que impuso con carácter de emergencia el año pasado.

Los aranceles en cuestión en el anuncio del jueves se impusieron conforme a una ley diferente, la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, y no se ven afectados por la decisión del tribunal superior.

La administración insiste en que las empresas extranjeras soportan la peor parte de los aranceles estadounidenses, una afirmación cuestionada por los principales economistas. Aproximadamente el 90 por ciento de los costos arancelarios han sido absorbidos por los importadores estadounidenses, según un estudio publicado el mes pasado por economistas de la Universidad de Yale y la Universidad de California en Los Ángeles.

La administración ha decidido modificar sus aranceles del 50 por ciento sobre el acero, el aluminio y el cobre para tener en cuenta lo que describió como astucia de los exportadores extranjeros que declararon menos del valor de sus envíos para reducir su factura aduanera. De ahora en adelante, se aplicará un arancel del 50 por ciento sobre el “valor total” de los metales importados pagados por los importadores estadounidenses en lugar del costo informado por el exportador, dijo el funcionario.

La administración también está cambiando la forma en que se aplican los aranceles a los productos "derivados" que contienen algo de acero, aluminio o cobre. Los productos que contengan una cantidad menor de metal, como un frasco de perfume con tapa de metal, no enfrentarían aranceles.

Aquellos que contengan una cantidad significativa se verán afectados por un impuesto del 25 por ciento.

Estados Unidos no recibió tantos ingresos arancelarios como esperaba con el enfoque original, lo que impulsó el cambio. Pero el funcionario desestimó las sugerencias de que la revisión resultaría en precios más altos.

"Estos no tendrán un impacto en el precio del bien en el lineal", dijo el funcionario. Los consumidores tienen mucho en juego en el manejo de los medicamentos importados por parte de la administración.

Trump ha insistido en que reducir los costos de los medicamentos debería ser una prioridad política, una opinión compartida por sus asesores que han alentado a los republicanos a centrarse en el tema antes de las elecciones de noviembre.

El año pasado, la administración lanzó su iniciativa de nación más favorecida para reducir los precios de los medicamentos estadounidenses vinculándolos a los de otros países con costos más bajos. Los funcionarios presionaron a algunas de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo para que bajaran voluntariamente sus precios a cambio de beneficios como exenciones arancelarias. La Casa Blanca también lanzó un nuevo sitio web gubernamental, TrumpRx, destinado a ayudar a los estadounidenses a comprar medicamentos a precios reducidos.

Pfizer, la primera compañía en anunciar públicamente recortes en los precios de los medicamentos en septiembre, dijo que los términos de su acuerdo con la administración incluían un período de gracia de tres años durante el cual los productos de la compañía escaparían de los aranceles.

Las amenazas arancelarias de Trump fueron una “herramienta poderosa” para lograr recortes de precios, dijo el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca en septiembre. Los funcionarios promocionaron varios medicamentos de Pfizer que, según dijeron, tendrían nuevos descuentos, como un tratamiento para el eccema que estaría disponible con un descuento del 80 por ciento.

"Nadie ha visto nunca algo así. Logré que otros países lo hicieran con la amenaza de imponer aranceles", dijo Trump en un discurso la semana pasada, promocionando los recortes de precios de los medicamentos de su administración. "Tenemos que hablar de ello, solo eso debería ganar las elecciones intermedias".

Los demócratas han criticado las afirmaciones de Trump por considerarlas hiperbólicas, diciendo que sus acuerdos no siempre han dado como resultado los precios más baratos disponibles y han pedido a la Casa Blanca que, en cambio, trabaje en una legislación bipartidista sobre los precios de los medicamentos.

La industria farmacéutica también ha criticado las amenazas arancelarias de Trump. “Imponer nuevos aranceles a los medicamentos socavaría las nuevas inversiones estadounidenses porque cada dólar gastado en un arancel es un dólar que no está disponible para construir en Estados Unidos o descubrir curas”, dijo el año pasado PhRMA, el principal grupo de presión de la industria.

Aproximadamente 6 de cada 10 adultos dicen que están preocupados por poder pagar los medicamentos recetados para ellos o para sus familias, según una encuesta publicada por KFF el mes pasado: el nivel más alto de preocupación desde que KFF, una organización de encuestas sobre políticas de salud, comenzó a realizar encuestas sobre la cuestión en 2018.