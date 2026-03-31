Mientras la guerra con Irán se prolonga, los alimentos y las medicinas para millones de personas quedan en el limbo.

El Programa Mundial de Alimentos afirma que 10 mil toneladas de alimentos destinadas a cientos de miles de niños en Afganistán aún no han llegado. La Organización Mundial de la Salud ha sufrido retrasos en el envío de un cargamento de medicamentos valorado en US$6 millones a Gaza. Y Save the Children advierte de que 90 centros de atención primaria de salud en Sudán podrían quedarse sin suministros esenciales. Al cumplirse un mes de la guerra en Oriente Medio, esta ha trastocado la economía mundial y provocado una grave crisis energética. Además, ha causado estragos en el ya maltrecho sector de la ayuda humanitaria, que presta apoyo a cientos de millones de las personas más vulnerables del mundo.

Ese sistema de ayuda global depende de los Emiratos Árabes Unidos, especialmente de Dubái, como un enorme centro humanitario respaldado por el Gobierno: un eje logístico que alberga un extenso puerto libre de impuestos y, en circunstancias normales, uno de los aeropuertos más transitados del mundo. Ahora, la ubicación de Dubái en el golfo Pérsico se ha convertido en un punto débil, ya que los Emiratos Árabes Unidos han sufrido las consecuencias de los ataques de represalia de Irán. Drones y misiles iraníes han alcanzado infraestructuras clave, incluyendo el puerto y el aeropuerto, y el estrecho de Ormuz, el estrecho por donde transita la mayor parte de las mercancías procedentes de Dubái, permanece prácticamente cerrado.

El resultado ha sido un caos en el sector de la ayuda humanitaria, que quedó diezmado por los recortes de financiación de Estados Unidos y Europa el año pasado y que ahora se esfuerza por satisfacer una demanda que crece con cada día que pasa de guerra. “Es como si una tormenta se cerniera sobre nosotros, y cada semana trae una nueva nube”, dijo John Aylieff, director del PMA en Afganistán. “La última gran nube oscura es la crisis de Irán”. Con las cadenas de suministro habituales destrozadas, los expertos en logística están replanteando la planificación de rutas. Y de repente se reconoce que, a pesar de las numerosas ventajas de la ubicación de Dubái, también podría “resultar ser su talón de Aquiles”, según Sam Vigersky, investigador de asuntos internacionales del Consejo de Relaciones Exteriores, quien ha escrito sobre el impacto de la guerra en la ayuda humanitaria.

Actualmente hay 70 mil toneladas de alimentos retenidas en buques de carga, según Corinne Fleischer, directora de la cadena de suministro del PMA, quien colabora en el diseño de nuevas rutas para evitar cierres y retrasos. Si la guerra se prolonga hasta junio, Fleischer indicó que el PMA estima que 45 millones de personas más en todo el mundo se enfrentarán a la hambruna aguda, frente a los 318 millones actuales. El PMA ya ha desviado diez buques que transportaban alimentos destinados a Etiopía, Sudán y Sudán del Sur de su ruta habitual a través del estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y donde el tráfico se ha ralentizado considerablemente por temor a un ataque de los hutíes.

En su lugar, los barcos navegan rodeando el cabo de Buena Esperanza, lo que supone un 25% más de tiempo y un 40% más de coste. “Estamos muy, muy preocupados por todas nuestras grandes operaciones”, dijo. “Se trata de personas que no tienen margen de maniobra”. Incluso antes de la guerra, existía preocupación por el impacto que los recortes presupuestarios tendrían en el Cuerno de África, en países con riesgo de hambruna, como Somalia, Sudán del Sur, Sudán y algunas zonas de Kenia, según Murithi Mutiga, directora del programa para África del International Crisis Group. Los obstáculos logísticos derivados de la guerra han agravado aún más esta situación. “Es preocupante”, dijo Mutiga, “y podría llegar a ser catastrófico”.

En Afganistán, el PMA solía transportar parte de sus alimentos por tierra desde el vecino Pakistán. Pero a medida que aumentaban las tensiones entre Afganistán y Pakistán, en octubre el PMA comenzó a enviar alimentos a través de Irán. Sin embargo, esto se volvió imposible una vez que comenzaron los ataques militares estadounidenses e israelíes el 28 de febrero.

Actualmente, la oficina del PMA tiene miles de toneladas de alimentos nutritivos de alta densidad destinados a niños almacenadas en depósitos en Dubái y Pakistán. Según Aylieff, esos suministros "salvarían la vida de 600 mil niños durante dos meses, si los tuviera".

El PMA transporta parte de los alimentos en camiones desde Dubái, atravesando siete países —Arabia Saudita, Jordania, Siria, Turquía, Georgia y Azerbaiyán—, cruzando el mar Caspio en ferri y luego pasando por Turkmenistán, para hacer llegar los alimentos a los centros de nutrición en Afganistán. Incluso antes de la guerra, esos centros solo podían alimentar a uno de cada cuatro niños con desnutrición aguda, dijo Aylieff. Hasta que lleguen esos alimentos, añadió Aylieff, no podrán alimentar a ninguno. “En mis 32 años de carrera en el PMA, nunca me había preocupado tanto una situación como ahora, porque esto no tiene precedentes en cuanto a la complejidad de los problemas que afectan a la población simultáneamente”, dijo.

“Sencillamente, no tenemos los medios para responder”. Aylieff afirmó que más de dos mil centros de nutrición en Afganistán ya se están quedando sin alimentos procedentes del PMA. “Imaginen a la madre que lleva a su hijo desnutrido en brazos durante cuatro o cinco horas hasta la clínica más cercana, y allí le dicen que no tiene comida para tratarlo”, dijo. “El niño está apático, débil y demacrado, y a la madre le dicen: ‘Lo sentimos… no tenemos alimentos para tratar a su hijo’. Es desgarrador para nosotros, pero trágico para ellos, incluso a una escala exponencial”. Marc Schakal, responsable de los programas de Médicos Sin Fronteras en Oriente Medio, explicó que está buscando la manera de hacer llegar 110 toneladas de alimentos y medicinas retenidas en el puerto de Dubái, que normalmente transitarían por el estrecho de Ormuz hacia Yemen.

Ahora, está explorando otros puertos y rutas terrestres para hacer llegar los suministros al país asolado por el conflicto. Los costes de los seguros en toda la región se han disparado, encareciendo el transporte. El cierre del espacio aéreo es habitual. Y las agencias de ayuda saben que el tiempo se acaba. Según Schakal, se acerca la época del año en que aumentan drásticamente las tasas de desnutrición y sarampión, y Médicos Sin Fronteras ya está observando un mayor número de niños en sus clínicas. "En cuanto a los medicamentos, podemos intentar encontrar alternativas locales, pero no podríamos garantizar su calidad", dijo Schakal. "En cuanto a los alimentos, no hay alternativas. Sin comida, los niños desnutridos que sufren por falta de alimentos morirían".

Para la OMS, que normalmente envía unos 500 cargamentos de medicamentos y botiquines de emergencia al año desde Dubái, las operaciones se han ralentizado drásticamente, según Paul Molinaro, su jefe de apoyo a las operaciones y logística. Hasta el momento, los proveedores de la OMS no han reportado escasez, dijo Molinaro, pero ese riesgo persiste. La experiencia ha demostrado que las necesidades no harán más que aumentar. Cuando se utiliza armamento pesado en guerras en todo el mundo, afirmó, las peticiones de los países en conflicto suelen ser las mismas: sangre y plasma sanguíneo, tratamiento de fracturas y quemaduras. El reto ahora, dijo, será hacer llegar todos estos suministros y servicios allí donde se necesitan.

En Líbano, una ofensiva militar israelí que, según el gobierno, busca eliminar a Hezbolá, ha causado la muerte de más de 1,000 personas y el desplazamiento de más de un millón. También ha interrumpido las cadenas de suministro, provocando un alza vertiginosa de los precios. Nora Ingdal, directora de Save the Children en Líbano, afirmó que los precios de los alimentos básicos suben a diario. “Los alimentos nutritivos, las frutas y las verduras, se agotarán”, dijo. “No sabemos cuándo, pero es un problema muy grave aquí”. Incluso lejos de Oriente Medio, se sienten las consecuencias de la guerra.

El niño está apático, débil y demacrado, y a la madre le dicen: ‘Lo sentimos… no tenemos alimentos para tratar a su hijo’. Es desgarrador para nosotros, pero trágico para ellos.

En Somalia, donde dos millones de niños corren el riesgo de sufrir desnutrición aguda, Unicef afirma que ya se observa un aumento en los costos de transporte de alimentos, medicamentos, combustible y agua. En algunas zonas, según Christopher Tidey, portavoz de Unicef, el costo del agua “se ha duplicado con creces”. “Este es precisamente el tipo de situación extremadamente frágil que podría verse afectada de manera desproporcionada por lo que está sucediendo en Oriente Medio”, dijo Tidey. Los expertos predicen que la escasez de fertilizantes, gran parte de los cuales se producen en el Golfo Pérsico, afectará especialmente a los países que dependen de la agricultura de subsistencia.

Según Mercy Corps, una organización de ayuda estadounidense, el efecto ya se empieza a notar en Sudán, un país devastado por la guerra, donde los precios del combustible están subiendo. Sudán obtiene aproximadamente el 50 por ciento de sus fertilizantes de los países del Golfo. La temporada de siembra de verano comienza en junio. Grace Wairima, directora de comunicaciones para África de Mercy Corps, afirmó que si no llega el fertilizante, la próxima cosecha estará en peligro. Esto significaría un aumento drástico del hambre en un país donde la mitad de la población ya padece desnutrición.

“No podemos permitirnos ningún otro revés ahora, porque ya nos encontramos en una situación catastrófica”, dijo. “No puede empeorar”.