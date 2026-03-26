Según un memorando, Trump mostró un mapa clasificado a los pasajeros de su avión en 2022

Según un memorando de la Fiscalía, publicado esta semana y entregado al Congreso, el presidente Donald Trump mostró a los pasajeros de un vuelo, en avión privado, en 2022, un mapa clasificado que conservaba desde su primer mandato, y también conservó otro documento tan sensible que solo seis altos funcionarios del gobierno tuvieron acceso a él. El Departamento de Justicia compartió esos hallazgos, detallados en un documento informativo de enero del 2023, redactado por el equipo del entonces fiscal especial, Jack Smith, con los legisladores, mientras estos llevan a cabo una revisión de los esfuerzos, ahora abandonados, de Smith para procesar a Trump.

El memorándum, obtenido por The Washington Post, fue redactado mientras los investigadores avanzaban hacia la acusación formal de Trump por retener ilegalmente material gubernamental confidencial tras su salida de la Casa Blanca. Ofrece una visión de un momento inicial de la investigación de Smith y aporta nuevos matices a la comprensión pública de sus pesquisas, incluso mientras el informe final sobre sus conclusiones permanece bajo secreto judicial. El memorándum, por ejemplo, revela que el equipo de Smith reunió algunas pruebas que sugerían que Trump había conservado material clasificado pertinente a sus intereses comerciales personales y que los fiscales estaban investigando si su decisión de retener esos registros estaba motivada por el beneficio económico.

La acusación formal —presentada contra Trump cinco meses después de redactado el memorando— no mencionaba los intereses comerciales de este como posible móvil. Esto podría indicar que los fiscales concluyeron que no contaban con pruebas suficientes para demostrar esa teoría durante el juicio. Tampoco es infrecuente que los fiscales omitan algunas alegaciones en sus documentos iniciales, incluso si pretenden probarlas posteriormente durante el juicio. El memorándum relata un presunto incidente en el que Trump, durante un vuelo, en junio del 2022, a su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, supuestamente compartió un mapa clasificado con los pasajeros.

Entre ellos, según el memorándum, se encontraba Susie Wiles, entonces directora ejecutiva del super PAC de Trump, quien posteriormente se convirtió en jefa de gabinete de la Casa Blanca. El memorándum no especificaba qué mostraba el mapa. La acusación formal que Smith presentó contra Trump en el 2023 incluía una afirmación similar, según la cual, en el 2021 había mostrado a otros un mapa clasificado vinculado a una operación militar y se jactó de tener acceso a un "plan de ataque" que el Pentágono había preparado para él. Trump ha negado repetidamente haber cometido irregularidades y ha sostenido que tenía derecho a conservar documentos clasificados cuando dejó la Casa Blanca en el 2021.

La demanda que Smith presentó contra él fue desestimada por un juez federal en Florida, quien citó problemas con el nombramiento de Smith como fiscal especial, antes de que pudiera llegar a juicio. Smith estaba apelando esa decisión cuando Trump fue reelegido para un segundo mandato en el 2024, lo que lo llevó a abandonar sus esfuerzos en consonancia con las políticas del Departamento de Justicia, que impiden el enjuiciamiento de un presidente en ejercicio. La Casa Blanca no respondió de inmediato, ayer, a las solicitudes de comentarios sobre las conclusiones detalladas en el memorándum recientemente publicado.

El representante Jamie Raskin, de Maryland, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, citó el documento en una carta enviada ayer a la fiscal general Pam Bondi, en la que exigía más información sobre las acusaciones, incluyendo la lista completa de pasajeros a bordo del avión de Trump para ese vuelo del 2022. “Ahora está claro que el Departamento de Justicia posee pruebas de que el presidente Trump ya ha puesto en peligro la seguridad nacional para favorecer los intereses de las empresas de la familia Trump”, escribió Raskin. “Es hora de que pongan fin al encubrimiento y permitan que el pueblo estadounidense sepa qué secretos reveló y cómo pudo haberse beneficiado de ellos”.

A Smith se le ha prohibido en gran medida hablar públicamente sobre el trabajo de su equipo de investigación en el caso de los documentos clasificados. El año pasado, la jueza federal Aileen M. Cannon, la misma que desestimó el caso, emitió una orden que impedía la publicación del informe final de Smith sobre la investigación, argumentando que hacerlo perjudicaría injustamente los derechos de personas, incluido Trump, que no habían sido condenadas en un juicio. El mes pasado, a petición de Trump y sus antiguos coacusados, la jueza hizo permanente dicha orden y, además, prohibió la divulgación pública de "cualquier información o conclusión" de Smith en el caso de los documentos clasificados.

Raskin sugirió ayer que el Departamento de Justicia podría haber incluido inadvertidamente el memorándum de Smith en un lote más amplio de documentos de sus investigaciones sobre Trump que ha publicado en coordinación con los republicanos del Congreso durante el último año. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, los republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado han publicado decenas de documentos que Raskin describió ayer como una selección sesgada de las investigaciones de Smith, en un intento por desacreditar su trabajo y presentarlo como políticamente motivado.

Entre esos documentos se incluyen registros que revelan que el equipo de Smith, como parte de su investigación independiente sobre los esfuerzos de Trump para subvertir los resultados de las elecciones del 2020, solicitó registros telefónicos de senadores republicanos y aliados de Trump, incluidos Wiles y Kash Patel, actual director del FBI, durante los años en que Trump estuvo fuera del cargo. Los republicanos han intentado presentar esa medida como prueba de que Smith estaba llevando a cabo una venganza partidista. Pero el ex fiscal especial ha defendido la decisión como un paso rutinario de la investigación, mientras reunía pruebas de conspiración contra Trump e investigaba con quién se comunicaba en las semanas posteriores a su derrota electoral.

En su carta a Bondi de ayer, Raskin sugirió que la difusión coordinada de documentos de las investigaciones de Smith por parte del Departamento de Justicia y los republicanos del Congreso en los últimos meses ha violado el espíritu, y posiblemente la letra, de las órdenes de Cannon. “Al parecer, cegado por la frenética búsqueda de cualquier pizca de evidencia que pudiera ser tergiversada y distorsionada para atacar al fiscal especial Smith (a pesar de no encontrar nada), usted, sorprendentemente, ha pasado por alto el hecho de que algunos de los documentos que proporcionó incluyen pruebas incriminatorias sobre la conducta de su jefe y bien podrían violar la orden de silencio que su Departamento de Justicia y Donald Trump exigieron a la jueza Aileen Cannon”, escribió.

Un portavoz del Departamento de Justicia rechazó esa afirmación en un comunicado en el que desestimó la carta de Raskin como poco más que "una maniobra política barata". "Entendemos que (Raskin), al igual que Jack Smith, está cegado por el odio hacia el presidente Trump", decía el comunicado. "Sin embargo, necesita informarse bien: este Departamento de Justicia es el más transparente de la historia, en parte gracias a nuestros esfuerzos por exponer la instrumentalización de la administración Biden, en pleno cumplimiento de la ley y de la voluntad judicial". Por su parte, Smith, en su testimonio ante el Congreso a principios de este año, defendió sus investigaciones y reafirmó su conclusión de que Trump "violó deliberadamente las mismas leyes que juró defender".

"Si me preguntaran si procesaría a un expresidente basándome en los mismos hechos hoy, lo haría independientemente de si ese presidente fuera republicano o demócrata", declaró Smith ante los miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes en enero. "Nadie debería estar por encima de la ley en nuestro país, y la ley exigía que rindiera cuentas. Así que eso fue lo que hice".