Qué dijo Trump tras las declaraciones de su jefa de gabinete al decir que él “tiene personalidad de alcohólico”

El pasado 16 de diciembre, el presidente de EE. UU., Donald Trump, salió en defensa de su jefa de Gabinete, Susie Wiles, luego de que esta afirmara en una entrevista para Vanity Fair que el mandatario estadounidense "tiene una personalidad de alcohólico".

Trump habló con el medio The New York Post y aseveró que su jefa de Gabinete "tenía razón" y que confía en que Wiles continuará en su puesto.

—No lo leí, pero no leo Vanity Fair; sin embargo, ella ha hecho un trabajo fantástico —afirmó Trump al medio.

Como forma de reafirmar su apoyo a Wiles, Trump sostuvo que ella tenía razón al decir que él tenía "personalidad de alcohólico".

"No, ella quiso decir eso. Yo no bebo alcohol. Todo el mundo lo sabe, pero he dicho a menudo que, si lo hiciera, tendría muchas posibilidades de ser alcohólico" señaló el mandatario.

🇺🇸 Donald Trump says he stands by his chief of staff Susie Wiles after she said the US president had an 'alcoholic's personality,' in an astonishing interview with Vanity Fairhttps://t.co/TyXjmGiSOO pic.twitter.com/OQjkpCNCGz — AFP News Agency (@AFP) December 17, 2025

Wiles, por su parte, declaró que el artículo de Vanity Fair fue hecho con la intención de "atacarla a ella y al presidente Trump".

"Se ignoró un contexto significativo y se omitió gran parte de lo que yo y otros dijimos sobre el equipo y el presidente. Supongo, después de leerlo, que esto se hizo para crear una narrativa caótica", dijo Wiles.

🚨BREAKING: Susie Wiles says Trump has an ALCOHOLIC personality. pic.twitter.com/y2GcQhr9np — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) December 16, 2025

Otra funcionaria del Gobierno de Trump que se pronunció por la polémica con Vanity Fair fue el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien señaló que era "obvio" que se manipularon las declaraciones de Wiles.

Rubio aseguró que el objetivo principal del artículo era "perjudicar" al equipo de la Casa Blanca.

Finalmente, el periodista de Vanity Fair, Chris Whipple, afirmó que todas las declaraciones de Wiles "estaban grabadas" y que "no hay ni un solo hecho ni afirmación que hayan cuestionado en el artículo".

Lea también: ¿Donald Trump demandó a la BBC por US$10 mil millones? El posible contraataque de la emisora