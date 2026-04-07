A pesar de las señales de cambio, el ICE sigue arrestando a muchos inmigrantes sin antecedentes penales

Según muestran datos gubernamentales recientemente publicados, los agentes federales de inmigración continuaron persiguiendo a un gran número de inmigrantes sin antecedentes penales en las semanas posteriores al asesinato a balazos de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, a pesar de las declaraciones de los líderes de la administración de Trump que indicaban que querían adoptar un enfoque más selectivo. El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, declaró a finales de enero que “todas las operaciones serán selectivas” y priorizarán a “los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, las amenazas a la seguridad pública y las amenazas a la seguridad nacional”.



El presidente Donald Trump afirmó que deseaba ver “un enfoque más conciliador”, tras los disturbios en Minneapolis. Este cambio de discurso se produjo cuando las encuestas indicaban que una creciente mayoría de estadounidenses consideraba que la Administración había ido demasiado lejos en la deportación de inmigrantes indocumentados. Los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, en inglés), obtenidos mediante una demanda amparada en la Ley de Libertad de Información presentada por el Proyecto de Datos de Deportación, indican que el número de arrestos ha disminuido.



El ICE ejecutó un promedio de unos siete mil arrestos semanales en las seis semanas posteriores al asesinato a balazos de Alex Pretti, el 24 de enero, una cifra inferior a los nueve mil registrados a principios de ese mes. Sin embargo, un análisis de los datos por parte de The Washington Post revela que las personas sin antecedentes penales siguen constituyendo la mayor parte de los detenidos. En total, el 42% de capturados en las seis semanas posteriores a la muerte de Pretti no tenía antecedentes penales. Esto representa un ligero descenso respecto de las seis semanas previas a su fallecimiento, cuando la cifra era del 46%. En las últimas semanas, el 30% tenía condenas previas y el 29% tenía cargos pendientes.

Julia Gelatt, directora asociada del programa de política migratoria de EE. UU. en el Migration Policy Institute, afirmó que los datos reflejan la opinión de altos funcionarios de Trump de que "cualquier persona sin autorización debe ser arrestada y deportada". Si bien Homan declaró que el ICE adoptaría un enfoque selectivo tras la muerte de Pretti, también señaló: "Si estás en el país ilegalmente, nunca estás fuera de peligro". Los datos publicados recientemente ofrecen una perspectiva sobre cuánto ha cambiado la estrategia de la administración de Trump desde las muertes de Renée Good y Pretti, y los desafíos que podría enfrentar el Departamento de Seguridad Nacional al intentar cumplir con los objetivos de deportación del presidente.



El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, estableció la meta de tres mil arrestos diarios del ICE la primavera pasada, una cifra que la Administración nunca ha alcanzado. Lo más cerca que estuvo el ICE de lograr esa meta fue en junio del 2025, cuando los agentes federales arrestaron a más de mil 900 personas en un solo día. Para alcanzar el objetivo de Miller, el ICE tendría que ampliar el alcance de su campaña. Sin embargo, los nuevos datos, que abarcan hasta el 10 de marzo, sugieren que esto no está ocurriendo. Las cifras más recientes muestran que el ICE está arrestando a unas 933 personas al día.



La Administración aún no ha anunciado ninguna operación adicional de control migratorio a gran escala, y Trump destituyó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, y la reemplazó con el senador republicano Markwayne Mullin de Oklahoma. Sarah Saldaña, quien fue directora del ICE durante la presidencia de Barack Obama, expresó su esperanza de que la disminución en los arrestos reflejara un proceso más deliberado para aumentar la seguridad pública. Sin embargo, señaló que esto podría cambiar una vez que se disipe la indignación pública por la operación en Minneapolis.



En general, el ICE ha arrestado a más inmigrantes sin antecedentes penales que a quienes tienen condenas desde que Trump asumió nuevamente el cargo, el año pasado. Desde enero del 2025, ICE ha arrestado a más de 146 mil inmigrantes sin cargos ni condenas, en comparación con más de 127 mil con antecedentes penales. El cambio hacia la detención de un gran número de personas sin cargos ni condenas comenzó en junio, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desplegó un gran número de agentes en Los Ángeles, en la primera de varias redadas a gran escala en ciudades más liberales.

Si estás en el país ilegalmente, nunca estás fuera de peligro.



Antes de eso, los migrantes sin antecedentes penales representaban más del 20% de todas las detenciones. Pero a medida que el DHS centró su atención en localizar y detener personas en lugares como Chicago, Nueva Orleans y Washington, la proporción de detenciones por motivos no penales casi se duplicó. Un portavoz del DHS afirmó que el 70% de las detenciones del ICE corresponden a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, cifra que la agencia no desglosó detalladamente. Es probable que esta cifra incluya a quienes tienen una condena o un cargo pendiente. Las cifras más recientes sugieren que el porcentaje se acerca más al 60%.



El portavoz añadió que “cualquiera de las personas que se consideran ‘no delincuentes’ son en realidad terroristas, violadores de los derechos humanos, pandilleros y más; simplemente no tienen antecedentes penales en los EE. UU.”. Los abogados de los inmigrantes, sus familias y las revisiones de los registros judiciales dentro y fuera de los Estados Unidos contradicen esa afirmación. A pesar de la menor cantidad de arrestos diarios, las cifras más recientes siguen siendo tres veces superiores a las del 2024, durante el último año de la administración de Biden.