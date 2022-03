“El Chapo” Guzmán y Emma Coronel: las revelaciones que hizo la abogada que trabaja para ellos

En una entrevista con el diario Milenio, Mariel Colón Miró dio nuevos detalles sobre cómo ha sido trabajar para la familia de “El Chapo” Guzmán y la relación que logró tener con ambos tras ser elegida como su abogada

De acuerdo con Colón Miró, ella consiguió la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán de manera inesperada, ya que vio un anuncio publicado en una página de internet y se presentó al trabajo sin saber que estaría en el juicio del narcotraficante más conocido del mundo.

“Había un comunicado que necesitaban un paralegal que hablara español para una firma de abogados defensores criminalistas. Así que yo dije esto es para mí y apliqué, me regresan la llamada y así fue, y cuando llego me dicen “es que se necesita una persona que fuera a ver a un cliente”, indicó.

“Obviamente me dicen quién es la persona pero yo no sabía muy bien quién era. “Es Joaquín Guzmán ‘El Chapo’”, me dicen y yo como que “ajá”. O sea, sí me sonaba el nombre. Y bueno, obviamente salgo de ahí y hago mi Google Search, pues me dejaron intrigada, y cuando empiezo… olvídate”, confesó la abogada.

Asimismo, reveló la primera ocasión en la que conoció a “El Chapo” y comentó que desde un inicio le pareció un hombre sumamente respetuoso y simpático.

“Yo fui sola al centro, se supone que la abogada que me había contratado me acompañaría, pero terminé yendo sola porque ese mismo día ella pierde su cartera. Así que yo ya iba en camino y me dice: “sabes que vamos a tener que esperar a que yo vuelva y saque estas identificaciones”; y yo dije yo no voy a esperar, así que fui sola. Pues muy simpático el señor Guzmán y muy respetuoso. Hablamos por horas porque es que a los dos nos encanta hablar, así que imagínate. Sigo con él como abogada, así que creo que le caigo bien”, dijo.

Sin embargo, su relación con la familia Guzmán no terminó después de la sentencia a cadena perpetua del narcotraficante en una prisión estadounidense, ya que Mariel Colón Miró fue elegida para representar a Emma Coronel ante los tribunales de Estados Unidos

En febrero de 2021, la esposa de Joaquín Guzmán fue detenida por las autoridades en el Aeropuerto Internacional de Dulles, acusada de los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Desde ese momento, la abogada nacida en Puerto Rico desarrolló una relación especial con la ex reina de belleza mexicana.

“La señora Coronel no solo es una clienta, yo la considero una amiga. De hecho ni nos imaginamos que ella estaría en esa situación, y pues hablábamos, tenemos casi la misma edad, así que obviamente compartimos muchos temas en común y pasamos mucho tiempo juntas”, informó.

Para finalizar, Mariel Colón Miró confesó que la defensa de “El Chapo” y Emma Coronel fueron sus primeros dos casos penales y que debido al impacto que tuvo ambos acontecimientos consiguió forjar una buena reputación en el ámbito jurídico.