Emma Coronel: el día que negó saber sobre las drogas de “El Chapo” y terminó confesando cómo operaba el negocio del líder del Cártel de Sinaloa

La ex reina de belleza se declaró culpable ante un juez por los delitos de lavado de dinero y tráfico de drogas luego de su captura en febrero de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Washington-Dulles.

A pesar de estar casada con el narcotraficante más buscado del mundo, durante varios años Emma Coronel aseguró que no tenía idea de que su esposo fuera el líder del Cártel de Sinaloa y un capo del narcotráfico.

En febrero de 2016, luego de la tercera captura de Joaquín Guzmán, la ex reina de belleza dio una entrevista para Telemundo en la que estableció nuevamente que no sabía que su esposo era un criminal buscado por las autoridades ni que se dedicaba al tráfico de droga.

El entrevistador preguntó a Emma Coronel si ella sabía a qué se dedicaba “El Chapo”, a lo que contestó que no, tal y como lo había hecho en reiteradas apariciones en público desde que se casó a los 18 años con el reconocido capo del narcotráfico.

“No. De hecho, a mi no me consta que él trafique drogas, nunca he visto drogas en mi vida”, confesó visiblemente nerviosa la esposa del entonces líder del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, otra pregunta realizada durante la entrevista hizo que Emma Coronel se contradijera sobre su desconocimiento acerca de los negocios de “El Chapo”.

El entrevistador cuestionó a la esposa de Joaquín Guzmán sobre si había visto el video que grabó su esposo para la actriz Kate del Castillo, en el cual confiesa ser un traficante de drogas.

“Sí, lo miré, pienso que él quiso que el mundo viera lo que en realidad él era”, contestó la ex reina de belleza.

Al darse cuenta de su error, Emma Coronel inmediatamente quiso dar marcha atrás y excusó sus palabras diciendo que el video posiblemente fue sacado de contexto.

A pesar de estas declaraciones, seis años después de afirmar su desconocimiento ante las actividades criminales de su esposo, Emma Coronel fue detenida en Washington D.C por las autoridades estadounidenses debido a su relación directa con el Cártel de Sinaloa.

La ex reina de belleza se retractó de todo lo que había dicho anteriormente en entrevistas y como parte de su declaración de culpabilidad firmó un documento en el que confesó el vínculo de Joaquín “El Chapo” Guzmán con el narcotráfico e informó sobre las actividades criminales del Cártel de Sinaloa.

En esta confesión, la ex reina de belleza reconoció que desde 2007, año en el que se casó con “El Chapo”, hasta 2017, cuando el narcotraficante fue extraditado a Estados Unidos, ella tenía conocimiento que su esposo era el líder del Cártel de Sinaloa y que traficaba droga hacia varios países de América.

Asimismo, confesó que desde 2011 formó parte de una conspiración para distribuir varios tipos de droga en Estados Unidos y realizar transacciones financieras que involucraban dinero proveniente de las actividades criminales del Cártel de Sinaloa.

Hasta la fecha, Emma Coronel continúa presa en Estados Unidos debido a estos delitos y se espera que salga libre el 13 de septiembre de 2023, cuando deberá de cumplir con varias reglas establecidas por las autoridades estadounidenses para recuperar su libertad.