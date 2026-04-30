“El Jardinero”, supuesto nuevo líder del CJNG es enviado a prisión preventiva, así como su operador financiero

La Fiscalía General de la República de México (FGR) anunció que se dictó prisión preventiva para "El Jardinero", el supuesto nuevo cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como para su operador financiero.

En dos comunicados, las autoridades indicaron que el supuesto cabecilla, identificado como Audias Flores Silva, también es acusado de portar armas de fuego y cargadores de uso exclusivo militar.

Su operador fue identificado como César Alejandro "N", alias "El Güero Conta". A ambos se les envió a prisión preventiva tras las respectivas audiencias judiciales.

Las autoridades indicaron que, mientras "El Jardinero" fue enviado a un penal de máxima seguridad de El Altiplano, "El Güero Conta" estará en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, en Jalisco.

También señalaron que el operativo para detener a los supuestos cabecillas del CJNG se ejecutó de manera íntegra por fuerzas del país, aunque se confirmó el apoyo de Washington para proporcionar información de inteligencia.

Las autoridades acusan a "El Jardinero" de ser un operador criminal clave del CJNG, con presencia en Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Jalisco, además de contar con una estructura transnacional dedicada al tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos.

La #FGR obtuvo prisión preventiva contra Audias “N”, por su posible participación en los delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas. El #MPF adscrito a #FEMDO, en audiencia que se desarrolló por videoconferencia, formuló la… pic.twitter.com/AeitCMiREB — FGR México (@FGRMexico) April 30, 2026

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, celebró estos golpes "muy relevantes" contra el crimen organizado, al asegurar que evidencian los "avances" de su gobierno en materia de seguridad.

Varios expertos señalaron que el capo detenido era el nuevo cabecilla del CJNG, organización designada como terrorista por parte de Estados Unidos, tras la muerte de El Mencho hace dos meses en un operativo militar en Jalisco, bastión histórico del CJNG.

Estas detenciones, además, se produjeron en una semana en la que la lucha contra el narcotráfico volvió al primer plano, después de que la justicia estadounidense acusó al gobernador de Sinaloa (oeste), el oficialista Rubén Rocha, de estar relacionado con el crimen organizado, al vincularlo con el Cartel de Sinaloa.

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