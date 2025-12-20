El mensaje anónimo que permitió identificar al atacante de la Universidad de Brown en EE. UU.

Una llamada anónima brindó la pista clave que necesitaban las autoridades para resolver el caso del asesinato de dos estudiantes y de los nueve heridos en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, Estados Unidos.

Según un artículo publicado por Univisión, la pista enviada por un informante anónimo y un dato compartido en redes sociales fueron determinantes para esclarecer un caso que conmocionó a una comunidad universitaria.

La investigación giró en torno a un tiroteo masivo en la prestigiosa Universidad de Brown, donde murieron dos estudiantes y otras nueve personas resultaron heridas. Posteriormente, se vinculó con el asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

La pista anónima fue clave para la resolución

De acuerdo con la información, las autoridades difundieron imágenes y videos del presunto responsable con el objetivo de obtener ayuda del público.

Un usuario identificado solo como “John” reconoció a un hombre en uno de los videos y, tras compartir posibles detalles del caso en un foro abierto, aportó el dato que permitió ubicar el vehículo del sospechoso: un sedán gris, “posiblemente alquilado”.

Ese detalle resultó clave para obtener videos del automóvil, con matrícula de Florida. Los agentes policiales accedieron a 70 cámaras callejeras operadas en la ciudad para identificar el recorrido del criminal.

Investigación inconclusa

La presidenta de la Universidad de Brown, Christina H. Paxson, y la Policía identificaron al atacante como Claudio Manuel Neves Valente, de 48 años, quien estuvo matriculado en el centro hace 20 años.

Esta información llegó a las autoridades seis días después del ataque. La Policía anunció el jueves 18 de diciembre por la noche que el presunto atacante fue hallado muerto por una herida de bala autoinfligida.

La declaración jurada narra que el informante anónimo se encontró con Neves Valente en el baño del edificio de ingeniería horas antes del ataque, donde aseguró que vestía ropa “inapropiada e inadecuada para el tiempo que hacía”.

El presunto responsable fue localizado más tarde sin vida dentro de su vehículo, lo que puso fin a la búsqueda. No obstante, la investigación continúa para esclarecer completamente los hechos.