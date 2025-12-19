¿Por el tiroteo en Brown? Por qué Trump suspenderá uno de sus programas de visas para inmigrantes

El Gobierno de Donald Trump anunció este 19 de diciembre la suspensión de uno de sus programas migratorios, al afirmar que permitió el ingreso a EE. UU. del sospechoso del tiroteo en una universidad de Brown el pasado 13 de diciembre, en el que murieron dos estudiantes.

Según Trump, el sospechoso, Claudio Manuel Neves Valente, ingresó a EE. UU. en el 2017 mediante el Programa de Visas de Diversidad (DV1), que además le otorgó la residencia permanente (conocida como green card).

"Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, ordeno inmediatamente al USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración) que suspenda el programa DV1 para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este desastroso programa", expresó en redes sociales Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional.

Este programa, instaurado en 1990, otorga la residencia permanente a unas 50 mil personas al año, siempre que cumplan ciertos requisitos.

Por ejemplo, los solicitantes deben aprobar un examen y una entrevista, y ser originarios de países con índices migratorios bajos.

PUT ON PAUSE: DHS Secretary Kristi Noem says the alleged Brown University shooter entered the U.S. under the Diversity Immigrant Visa Program lottery in 2017 and was given a green card, prompting an immediate pause to the program. pic.twitter.com/W7AZVjnQTN — Fox News (@FoxNews) December 19, 2025

El programa se originó con la Ley de Inmigración que firmó en 1990 el entonces presidente George H. W. Bush, con apoyo bipartidista, para crear una vía legal de entrada para ciudadanos de países que no enviaban muchos migrantes a EE. UU.

El sorteo se realiza cada año desde 1995 mediante un sistema computarizado que selecciona aleatoriamente a los beneficiarios.

The Brown University shooter, Claudio Manuel Neves Valente entered the United States through the diversity lottery immigrant visa program (DV1) in 2017 and was granted a green card. This heinous individual should never have been allowed in our country.



In 2017, President Trump… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 19, 2025

La mayoría de los seleccionados residen fuera de EE. UU. e ingresan a través del proceso consular con un visado de inmigrante.

Sin embargo, cada año hay un grupo reducido de beneficiarios que, al momento de ser elegidos, ya viven en Estados Unidos como no inmigrantes o con otro estatus legal.

