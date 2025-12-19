Internacional
¿Por el tiroteo en Brown? Por qué Trump suspenderá uno de sus programas de visas para inmigrantes
El Gobierno de Trump anunció que suspenderá el Programa de Visas de Diversidad, el cual se instauró en 1990.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (C), conversa con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick (I), durante un evento para anunciar la reducción de los precios de medicamentos y productos farmacéuticos en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 19 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)
El Gobierno de Donald Trump anunció este 19 de diciembre la suspensión de uno de sus programas migratorios, al afirmar que permitió el ingreso a EE. UU. del sospechoso del tiroteo en una universidad de Brown el pasado 13 de diciembre, en el que murieron dos estudiantes.
Según Trump, el sospechoso, Claudio Manuel Neves Valente, ingresó a EE. UU. en el 2017 mediante el Programa de Visas de Diversidad (DV1), que además le otorgó la residencia permanente (conocida como green card).
"Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, ordeno inmediatamente al USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración) que suspenda el programa DV1 para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este desastroso programa", expresó en redes sociales Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional.
Este programa, instaurado en 1990, otorga la residencia permanente a unas 50 mil personas al año, siempre que cumplan ciertos requisitos.
Por ejemplo, los solicitantes deben aprobar un examen y una entrevista, y ser originarios de países con índices migratorios bajos.
El programa se originó con la Ley de Inmigración que firmó en 1990 el entonces presidente George H. W. Bush, con apoyo bipartidista, para crear una vía legal de entrada para ciudadanos de países que no enviaban muchos migrantes a EE. UU.
El sorteo se realiza cada año desde 1995 mediante un sistema computarizado que selecciona aleatoriamente a los beneficiarios.
La mayoría de los seleccionados residen fuera de EE. UU. e ingresan a través del proceso consular con un visado de inmigrante.
Sin embargo, cada año hay un grupo reducido de beneficiarios que, al momento de ser elegidos, ya viven en Estados Unidos como no inmigrantes o con otro estatus legal.
